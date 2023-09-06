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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 6-9-2023

9/6/2023 2:31:58 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6-9-2023.



إيقاف التداول على سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: راية لخدمات مراكز الاتصالات، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.



البورصة تربح 3 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.290 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 893 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.8 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.34%، والعرب على 9.32%، واستحوذت المؤسسات على 25.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.02%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 289.9 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 157.5 مليون جينه، 16.5 مليون جنيه، 54.7 مليون جنيه 2 مليون جنيه، 59.3 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 19224 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 23061 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 8046 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3807 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5585 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 5400 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة.



وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 7.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.97%.



- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 9.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.99%.



- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 9.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.79%.



- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.249 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.18%.



- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 10.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.07%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.661 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.42%.



- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 1.078 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.26%.



- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 6.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.98%.



- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.41%.



- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.591 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.35%.











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