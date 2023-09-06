وشهد

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي

الدولي

للصيد

والفروسية

الأمين العام لنادي صقاري الإمارات،

عمر

فؤاد

أحمد

مدير المعرض

عضو اللجنة العليا المنظمة،

وأعضاء

من

الاتحاد العالمي

للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة، والمهتمين بالصقارة من مختلف دول العالم وعدد من

الإعلاميين العرب والأجانب.

وتحدث

في الجلسة الافتتاحية كل من

زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لرئيس دولة الإمارات ، و الدكتور علي بن تميم رئيس

مركز أبوظبي للغة العربية، و

محمد الحمادي رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية، وأدار الجلسة

الشاعر والإعلامي إياد المريسي.

وأكد زكي نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في كلمته،

أنّ

أبوظبي استطاعت أن تستحوذ على اهتمام كبريات الصحف العالمية ووسائل الإعلام الفاعلة، والتي كانت تُعدّ تقارير مستمرة عن جميع الفعاليات، بل إن مراسلي هذه الصحف كانوا يمارسون شغفهم بهذه المهنة من ناحية التقاط الصور للصحراء والأنشطة التراثية المصاحبة، ويخطّون أروع ما قيل ويُقال عن الطبيعة في دولة الإمارات وكيف استطاعت حتى اليوم المحافظة على هذا الإبداع من خلال الجمع بين الماضي والحاضر، بل ودمج عناصر التراث في كل مكوّنات الحداثة والتطور اليوم.

وذكر أنّ دولة

الإمارات

تُولي

رعاية كبيرة للإعلام وتبذل كل الجهود الممكنة لترسيخ روح الاتحاد وقيم الهوية الوطنية التي قام عليها، وتعزيز التنمية المُستدامة للفرد والمجتمع والأسرة والتطوير المهني للإعلام المحلي ورفده بالكوادر الإماراتية.

وأشار إلى أنّ

الهدف النهائي لكلّ الفعاليات الضخمة، ولقائمة الأنشطة الغنية بالإبداع والتنوّع على مدار العام

في دولة الإمارات، هو خلق دينامية ثقافية تفاعلية تؤسّس لأرضية حاضنة لولادة الإبداع التراثي، وصولاً إلى ترسيخ الشخصية الثقافية في نفوس أبنائنا، وإبراز الهوية الإماراتية المحلية للعالم عبر بث الصورة الأوضح والأكثر إشراقاً عن دولتنا وفعالياتها.



وركز

محمد الحمادي رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية،

على التراث غير المادي للدول، لأنه أسهل أنواع التراث تفلتا وتبخرا وليس من السهل الحفاظ عليه، بينما ترجع أهميته

إلى أنّه بمثابة البصمة الخاصة للشعوب ويخلق التنوع بين الشعوب والدول. مشيرا

إلى أنّه

في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم اتجهت كثير من الشعوب لتجاهل هذا

التراث لصالح الحداثة والعصرنة.



