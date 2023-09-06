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الثقافة تنظم سلسلة فعاليات فى الذكرى الـ 100 لرحيل فنان الشعب سيد درويش

9/6/2023 2:31:55 PM
(MENAFN- Youm7) تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تقيم وزارة الثقافة من خلال قطاعاتها المتعددة، عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية الفنية المتنوعة، فى الذكرى المئوية لرحيل فنان الشعب سيد درويش ، وذلك فى إطار برنامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز مصر، تخليدًا لذكراهم، وامتنانًا بما قدموه، وبما يستهدف صون مفرداتنا الثقافية الزاخرة بكنوز الفن والمعرفة.





تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، بهذه المئوية، بعدد من الفعاليات المتنوعة التى تقام على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور. فعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، يقام حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث الأحد 17 سبتمبر الجاري، ويحتضن المسرح الصغير ندوة ثقافية تستضيف كلًا من: الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالى للنقد الفني، ومحمد درويش بمشاركة جمعية أصدقاء سيد درويش، وفرقة تراث سيد درويش، الأربعاء 13 سبتمبر الجاري، وصالوناً ثقافياً عن تراث سيد درويش الموسيقي، وذلك يوم الأربعاء 19 سبتمبر الجاري.



كما يقام بأوبرا الإسكندرية حفل لفصل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، السبت 16 سبتمبر الجاري، وحفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى على مسرح "سيد درويش"، الخميس 21 سبتمبر الجاري، وحفل لفرقة تراث سيد درويش، السبت 23 سبتمبر الجاري، وصالون ثقافى يتحدث عن السيرة الذاتية للفنان سيد درويش يضم عرضًا فنيًا لبعض أغانيه والحديث عن تاريخ كل أغنية، كما سيعرض نادى السينما فيلم "بصمات"، عن السيرة الذاتية لسيد درويش، ويستضيف نخبة من المتخصصين لعرض تاريخ وأعمال فنان الشعب، وذلك يوم الأربعاء 27 سبتمبر.



ويُقام على مسرح أوبرا دمنهور حفل لفصل كورال ذوى القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب 17 سبتمبر الجاري.




كما يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية، والتى تستهل بعرض فيلم تسجيلى قصير عن مسيرة عطاء الفنان الراحل، بمشاركة الموسيقار راجح داوود الأستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، والدكتورة رشا طموم الأستاذة بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون، الشاعر ميسرة صلاح الدين الكاتب المسرحى والمترجم، والدكتورة نانسى إبراهيم الناقدة ومدرس الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب، جامعة قناة السويس، والكاتب الصحفى جمال عبد الناصر، وذلك بالخامسة مساء الخميس 14 سبتمبر الجاري، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.



وتُنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عددًا من الفعاليات بهذه المناسبة، حيث تُقيم الدار معرِضًا وثائقيًا ببهو المجلس الأعلى للثقافة، يتضمن أهم ما كُتب عن الفنان "سيد درويش" فى الصحف والمجلات والدوريات -إبان حياته وبعد رحيله-، كما تًنظم الهيئة احتفالية خاصة بمقر دار الكتب بكورنيش النيل بالثانية عشرة من ظهر الأربعاء ١٣ سبتمبر الجاري، وتبدأ الاحتفالية بندوة للفنان هانى شنودة، الذى يتحدث عن مسيرة سيد درويش، ومواقفه الوطنية وأغانيه التى أثرت فى وجدان المصريين. ويتخلل الاحتفالية عرض لفيلم تسجيلى عن فنان الشعب، وتقدم دار الكتب المصرية للجمهور مقطوعات صوتية نادرة بصوت "سيد درويش" من كنوز الدار، وعلى هامش الاحتفالية، تُقيم قاعة الاطلاع الرئيسة فى الدار معرضًا لأبرز ما كتب عن فنان الشعب سيد درويش.



ويستمر البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، فى تقديم العرض المسرحى الاستعراضى "سيد درويش" والذى يُعرض على "مسرح سيد درويش" بأكاديمية الفنون، حتى العاشر من سبتمبر الجاري.



كما يستضيف مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، حفلًا فنيًا لفرقة "تراث سيد درويش"، والتابعة لجمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش" بالثامنة مساء السبت السابع عشر من سبتمبر الجاري.







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