وقالت جائزة نوبل العالمية، عبر حسابها الرسمى على منصة التغريدات "إكس": كانت آن أدامز رائدة في العمل الاجتماعي وناشطة نسوية وصانعة سلام. لقد ساعدت الفقراء وأقنعت القوى العظمى بإبرام اتفاقيات السلام. تم ترشيحها 91 مرة، وحصلت أخيرًا على جائزة نوبل للسلام عام 1931.

يشار إلى أن كرست جين آدامز حياتها للعمل من أجل السلام ومساعدة الفقراء. وهى رائدة وناشطة أمريكية، أخصائية اجتماعية، فيلسوفة، عالمة الاجتماع، مؤلفة، ورائدة في السلام العالمي وحقوق الاقتراع للمرأة.

شاركت جين آدامز في تأسيس أول بيت مستوطنة في الولايات المتحدة مع إلين جيتس ستار، الذي سمي هول هاوس في شيكاغو. في عصر اعتبر فيه رؤساء مثل تيودور روزفلت وودرو ويلسون إصلاحيين وناشطين اجتماعيين، كانت أدامس واحدة من أبرز الإصلاحيين من العصر التقدمي. آدمز ساعدت في تركيز الاهتمام على القضايا التي تهم الأمهات، مثل احتياجات الأطفال والصحة العامة، والسلام العالمي.

من أبرز ما قالته آدمز أنه إذا كان على المرأة أن تكون مسؤولة عن تنظيف مجتمعها وجعله مكانا أفضل للعيش، فإنها تحتاج إلى أن تكون قادرة على التصويت للقيام بذلك على نحو فعال.

أصبحت أدامز نموذجا تحتذي به النساء من الطبقة المتوسطة الذين تطوعوا للرفع بمجتمعاتهم. اشتهرت بانتمائها إلى المدرسة البراغماتية الأمريكية للفلسفة. في عام 1889 شاركت في تأسيس هول هاوس، وعام 1920 كانت أحد مؤسسي اتحاد الحريات المدنية. في عام 1931 أصبحت أول امرأة أميركية تمنح جائزة نوبل للسلام، واعترف به كمؤسسة مهنة الخدمة الاجتماعية في الولايات المتحدة.