نوبل تتذكر جين آدمز فى عيد ميلادها الــ163.. ثان امرأة تفوز بجائزة السلام
التاريخ
9/6/2023 2:31:55 PM
(MENAFN- Youm7) احتفت جائزة نوبل العالمية ، بالـذكرى الـ 163 لميلاد الناشطة الأمريكية جين آدامز، والتى تعد ثانى امرأة تحصل على جائزة نوبل للسلام بعد بيرثا فون سوتنر، والتى ولدت فى مثل هذا اليوم 6 سبتمبر لعام 1860.
وقالت جائزة نوبل العالمية، عبر حسابها الرسمى على منصة التغريدات "إكس": كانت آن أدامز رائدة في العمل الاجتماعي وناشطة نسوية وصانعة سلام. لقد ساعدت الفقراء وأقنعت القوى العظمى بإبرام اتفاقيات السلام. تم ترشيحها 91 مرة، وحصلت أخيرًا على جائزة نوبل للسلام عام 1931.
يشار إلى أن كرست جين آدامز حياتها للعمل من أجل السلام ومساعدة الفقراء. وهى رائدة وناشطة أمريكية، أخصائية اجتماعية، فيلسوفة، عالمة الاجتماع، مؤلفة، ورائدة في السلام العالمي وحقوق الاقتراع للمرأة.
جائزة نوبل تحتفي بذكرى ميلاد جين آدامز
شاركت جين آدامز في تأسيس أول بيت مستوطنة في الولايات المتحدة مع إلين جيتس ستار، الذي سمي هول هاوس في شيكاغو. في عصر اعتبر فيه رؤساء مثل تيودور روزفلت وودرو ويلسون إصلاحيين وناشطين اجتماعيين، كانت أدامس واحدة من أبرز الإصلاحيين من العصر التقدمي. آدمز ساعدت في تركيز الاهتمام على القضايا التي تهم الأمهات، مثل احتياجات الأطفال والصحة العامة، والسلام العالمي.
من أبرز ما قالته آدمز أنه إذا كان على المرأة أن تكون مسؤولة عن تنظيف مجتمعها وجعله مكانا أفضل للعيش، فإنها تحتاج إلى أن تكون قادرة على التصويت للقيام بذلك على نحو فعال.
أصبحت أدامز نموذجا تحتذي به النساء من الطبقة المتوسطة الذين تطوعوا للرفع بمجتمعاتهم. اشتهرت بانتمائها إلى المدرسة البراغماتية الأمريكية للفلسفة. في عام 1889 شاركت في تأسيس هول هاوس، وعام 1920 كانت أحد مؤسسي اتحاد الحريات المدنية. في عام 1931 أصبحت أول امرأة أميركية تمنح جائزة نوبل للسلام، واعترف به كمؤسسة مهنة الخدمة الاجتماعية في الولايات المتحدة.
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