وأجرى "اليوم السابع" اختبارا على الذكاء الاصطناعى عن الأديب والكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، لكنه فشل بجدارة فى وصف وكتابة السيرة الذاتية للكاتب الراحل:

وكتب الذكاء الاصطناعى:

"إحسان عبد القدوس هو كاتب مصري وشاعر وروائي. وُلد في القاهرة في 19 يونيو 1929 وتوفي في 21 مايو 1990. يُعتبر عبد القدوس واحدًا من أبرز الأدباء المصريين في القرن العشرين، تعلم إحسان عبد القدوس في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ولكنه ترك الدراسة قبل التخرج ليتفرغ للكتابة والأدب. كان عبد القدوس عضوًا في حزب الشعب المصري، ولهذا كان له دور نشط في الحياة السياسية والثقافية في مصر، تعد رواية "مواطن ومكان" من أشهر أعمال إحسان عبد القدوس. تتناول الرواية قضية الهوية والانتماء في المجتمع المصري. كما أنه كتب العديد من المقالات والقصص القصيرة التي تعبر عن قضايا اجتماعية وسياسية هامة، يعتبر إحسان عبد القدوس رمزًا للتيار الأدبي الحديث في مصر، واستطاعت أعماله أن تحقق شهرة واسعة في الوطن العربي وأيضًا في العديد من الدول الأجنبية. ترك إرثًا أدبيًا هامًا ومؤثرًا في الأدب المصري والعربي بشكل عام".

بالطبع فإن معظم هذه المعلومات خاطئة، تاريخ الميلاد والروايات المؤلفة، كما أن الكثير من الكتب والروايات ليست له ومن ذلك رواية عزازيل التى كتبها الدكتور يوسف زيدان.

جدير بالذكر أن إحسان محمد عبد القدوس (1 يناير 1919 - 12 يناير 1990) كاتب وروائي مصري وأحد أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا في قصصهم الحب البعيد عن العذرية، تلقى إحسان تعليمه في مدرسة خليل آغا بالقاهرة (1927-1931)، ثم في مدرسة فؤاد الأول بالقاهرة (1932-1937)، ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتخرج عام 1942، لكنه فشل في أن يكون محامياً.

كان للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس أكثر من 600 قصة ورواية، تحولت 49 رواية منها إلى نصوص للأفلام السينمائية و5 روايات تم تحويلها إلى نصوص عُرضت على المسرح و9 روايات كانت من نصيب الإذاعة التى قدمتها مسلسلات و10 روايات ظهرت مسلسلات تلفزيونية، إضافةً إلى ترجمة 65 من رواياته إلى الإنجليزية والفرنسية والأوكرانية والألمانية وغيرها من لغات العالم.

كان لإحسان عبد القدوس دورا بارزا فى صناعة السينما ليس فقط عن طريق الأفلام التى أعدت عن قصصه ورواياته، لكن بالتى شارك فى كتابة السيناريو والحوار للكثير منها، حصل عبد القدوس على العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل قصة فيلم عن روايته الشهيرة التي تحولت إلى فيلم بطولي ناجح "الرصاصة لا تزال فى جيبى"، وتوفى الكاتب الكبير فى 11 يناير 1990.