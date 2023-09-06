الذكاء الاصطناعى يزعم: إحسان عبد القدوس مؤلف عزازيل
التاريخ
9/6/2023 2:31:55 PM
(MENAFN- Youm7) الذكاء الاصطناعى يغزو العالم، ويغير كل شىء، ولا نعلم إن كان هذا فى صالح البشرية أم ضدها، فعلى قدر إفادته يقدم أخطاء فادحة، تكمن خطورتها إذا تعلمت منها الأجيال القادمة، ومن ذلك ما يتعلق بالكاتب الكبير إحسان عبد القدوس.
وأجرى "اليوم السابع" اختبارا على الذكاء الاصطناعى عن الأديب والكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، لكنه فشل بجدارة فى وصف وكتابة السيرة الذاتية للكاتب الراحل:
وكتب الذكاء الاصطناعى:
"إحسان عبد القدوس هو كاتب مصري وشاعر وروائي. وُلد في القاهرة في 19 يونيو 1929 وتوفي في 21 مايو 1990. يُعتبر عبد القدوس واحدًا من أبرز الأدباء المصريين في القرن العشرين، تعلم إحسان عبد القدوس في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ولكنه ترك الدراسة قبل التخرج ليتفرغ للكتابة والأدب. كان عبد القدوس عضوًا في حزب الشعب المصري، ولهذا كان له دور نشط في الحياة السياسية والثقافية في مصر، تعد رواية "مواطن ومكان" من أشهر أعمال إحسان عبد القدوس. تتناول الرواية قضية الهوية والانتماء في المجتمع المصري. كما أنه كتب العديد من المقالات والقصص القصيرة التي تعبر عن قضايا اجتماعية وسياسية هامة، يعتبر إحسان عبد القدوس رمزًا للتيار الأدبي الحديث في مصر، واستطاعت أعماله أن تحقق شهرة واسعة في الوطن العربي وأيضًا في العديد من الدول الأجنبية. ترك إرثًا أدبيًا هامًا ومؤثرًا في الأدب المصري والعربي بشكل عام".
صورة من كتابة الذكاء الاصطناعى
بالطبع فإن معظم هذه المعلومات خاطئة، تاريخ الميلاد والروايات المؤلفة، كما أن الكثير من الكتب والروايات ليست له ومن ذلك رواية عزازيل التى كتبها الدكتور يوسف زيدان.
جدير بالذكر أن إحسان محمد عبد القدوس (1 يناير 1919 - 12 يناير 1990) كاتب وروائي مصري وأحد أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا في قصصهم الحب البعيد عن العذرية، تلقى إحسان تعليمه في مدرسة خليل آغا بالقاهرة (1927-1931)، ثم في مدرسة فؤاد الأول بالقاهرة (1932-1937)، ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتخرج عام 1942، لكنه فشل في أن يكون محامياً.
كان للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس أكثر من 600 قصة ورواية، تحولت 49 رواية منها إلى نصوص للأفلام السينمائية و5 روايات تم تحويلها إلى نصوص عُرضت على المسرح و9 روايات كانت من نصيب الإذاعة التى قدمتها مسلسلات و10 روايات ظهرت مسلسلات تلفزيونية، إضافةً إلى ترجمة 65 من رواياته إلى الإنجليزية والفرنسية والأوكرانية والألمانية وغيرها من لغات العالم.
كان لإحسان عبد القدوس دورا بارزا فى صناعة السينما ليس فقط عن طريق الأفلام التى أعدت عن قصصه ورواياته، لكن بالتى شارك فى كتابة السيناريو والحوار للكثير منها، حصل عبد القدوس على العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل قصة فيلم عن روايته الشهيرة التي تحولت إلى فيلم بطولي ناجح "الرصاصة لا تزال فى جيبى"، وتوفى الكاتب الكبير فى 11 يناير 1990.
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