رابطة مكافحة التشهير : إيلون ماسك خطير وغير مسؤول

وقال رئيس رابطة مكافحة التشهير "جوناثان جرينبلات" في بيان إن تعليقات ماسك هي مجرد تهديد بدعوى قضائية "تافهة"، وأشار إلى أن "سلوك ماسك ليس فقط مثيرًا للقلق أو متهورًا"، ولكنه "خطير تمامًا وغير مسؤول على الإطلاق".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى قادة مسؤولين للقيادة، والتوقف عن الكراهية، والتراجع عن حافة الهاوية قبل فوات الأوان".

وقال ماسك في سلسلة من التغريدات يوم الاثنين إن X سترفع دعوى تشهير ضد ADL قائلًا في إحدى التغريدات إن المجموعة "تحاول قتل هذه المنصة من خلال اتهامها كذباً بمعاداة السامية".

وأضاف ماسك أن عائدات إعلانات X في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 60%، قائلًا إن هذا "يرجع في المقام الأول إلى الضغط على المعلنين من قبل ADL".

"مكافحة التشهير" ADL هي منظمة تأسست عام 1913 بهدف وقف التشهير وضمان العدالة والمعاملة العادلة للجميع، وفقًا لموقعها على الإنترنت، لقد سجلت زيادة في خطاب الكراهية على منصة X منذ استحواذ ماسك على 44 مليار دولار في أكتوبر 2022.

تأتي تعليقات ماسك بعد أن نشر جوزيف جرينبلات، الرئيس التنفيذي لشركة ADL، على موقع X حول اجتماع مع الرئيس التنفيذي ليندا ياكارينو أثار فيه قضية خطاب الكراهية على المنصة.

بعد اجتماعهم، بدأ هشتاج BanTheADL في الانتشار على X، حيث دعا بعض المستخدمين إلى إزالة المنظمة من المنصة، وقد أعجب " ماسك " نفسه ببعض هذه المنشورات، بما في ذلك واحدة من كيث وودز الذي وصف نفسه بأنه معاد للسامية.

وتصف رابطة مكافحة التشهير، نفسها بأنها "المنظمة الرائدة في مناهضة الكراهية في العالم" وحاربت لعقود من الزمن ضد معاداة السامية وخطاب الكراهية ضد المجموعات المهمشة الأخرى، وقد وثقت ADL ارتفاعًا في خطاب الكراهية على X منذ أن تولى ماسك إدارة الشركة في أواخر عام 2022، واصفة ما تعتبره إخفاقات من قبل المنصة في فرض سياسات الإشراف على المحتوى الخاصة بها.