سبوتيفاى يحول كلمات الأغانى المجانية إلى ميزة مدفوعة

قال هؤلاء المستخدمون إنهم شاهدوا إشعار يقول: "استمتع بالكلمات على

Spotify Premium " وهى مصحوبة برابط للتسجيل.



تشير التقارير إلى أن الهدف قد يكون جذب المزيد من المستخدمين للاشتراك فى خدماتها المدفوعة.

وليس من الواضح ما هو الاتجاه الذى قد تسلكه هذه الميزة فى النهاية، هل تصبح مدفوعة الأجر أم تظل مجانية.



ولكن من المؤكد أن الشركة تقوم بالتجربة لأنها تتطلع إلى إنشاء ميزات قد يدفع المستخدمون مقابلها، مثل سعر Premium.

وقامت

سبوتيفاى فى وقت سابق من هذا العام، برفع أسعار الاشتراك فى العديد من البلدان.