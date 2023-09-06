واتساب يطرح ميزة الحسابات المتعددة على أندرويد بشكل تجريبي





طرح تطبيق واتساب ميزات جديدة لقاعدة مستخدميه، أبرزها إضافة إمكانية مشاركة الصور والفيديو عالية الدقة، بالإضافة إلى ذلك، من المفترض أيضًا أن يختبر التطبيق واجهة Android جديدة مع شريط قائمة سفلي مشابه لما كان لدى نظيره

iOS.





يشير تقرير WABetaInfo إلى أن المزيد من مستخدمى الإصدار التجريبى على نظام Android يمكنهم الآن الوصول إلى ميزة الحسابات المتعددة فى واتساب، حيث يتوفر هذا حاليًا لتطبيق واتساب التجريبي لمستخدمي Android 2.23.18.21 .





في الأسابيع المقبلة، من المرجح أن تتم ترقية التطبيق إلى الإصدار الثابت مع ميزة الحسابات المتعددة ، تفيد هذه الميزة الأشخاص الذين لديهم أرقام مختلفة لدول أو مناطق مختلفة أو للأشخاص الذين لديهم اتصالات متعددة، مثل العمل والاستخدام الشخصي، قد يجدون هذه الميزة مفيدة.





فى الوقت الحالى، يجب أن يكون لدى المستخدمين أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام Android

وجهاز Android متوافق حتى يتمكنوا من استخدام ميزة الحسابات المتعددة، ويمكنهم إنشاء حساب جديد عن طريق تحديد خيار إضافة حساب في قائمة الإعدادات بعد قيامهم بتفعيل الميزة، وبعد ذلك، يمكنهم إدخال رقم هاتف الحساب الجديد والمتابعة وفقًا للمطالبات، وإلى أن يتم تسجيل الخروج، يظل هذا الحساب الجديد نشطًا على الجهاز.





سيكون لكل حساب واتساب إعداداته الخاصة وسجل الدردشة والإشعارات، ومن خلال تحديد مغير الحساب في قائمة الإعدادات، يمكن للمستخدمين التبديل بين الحسابات.