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جوجل تتوصل إلى تسوية مبدئية مع تحقيق مكافحة الاحتكار الأمريكى بشأن هيمنة متجر Play

9/6/2023 2:31:51 PM
(MENAFN- Youm7) توصلت جوجل إلى تسوية مبدئية مع تحالف المدعين العامين الذي رفع دعوى قضائية في عام 2021 تزعم أن عملاق البحث أساء استخدام هيمنته على توزيع تطبيقات Android من خلال متجر Google Play.



وزعم المسؤولون أن جوجل كانت تستغل "قوتها الاحتكارية مع أندرويد للحفاظ على احتكارها بشكل غير قانوني"، قائلين إن 90% من إجمالي مبيعات التطبيقات تمت من خلال جوجل بلاي ، وذكرت بلومبرج أن الأمر قد أحيل إلى القاضي ويمكنه تأكيد التسوية وإلغاء المعركة المعلقة في قاعة المحكمة، كما إنها خطوة ذكية من جانب جوجل، حيث واجهت عددًا من الدعاوى القضائية لمكافحة الاحتكار بسبب هيمنتها وقوتها في السنوات الأخيرة، والتي تضمنت نتائجها غرامة قدرها 4.3 مليار يورو (4.6 مليار دولار) وتهديدات بانتهاك القانون وتفكيك أعمالها الإعلانية .



ولم يكن الجميع سعداء بالصفقة الأخيرة، حيث قام تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، بتغريد أن Epic غير مدرجة في التسوية، ورفع مطور الألعاب دعوى قضائية ضد Google في عام 2020 ، زاعمًا أن الأخيرة أبرمت صفقات مع ناشري ألعاب كبار آخرين لطرد متاجر التطبيقات المنافسة، و يتذمر سويني أيضًا، كالعادة، من مطالبة المتاجر الأخرى بجزء من كل معاملة لدفع تكاليف تشغيل تلك المتاجر.



وتم تحديد موعد محاكمة Epic ضد Google في السادس من نوفمبر، لكن سويني غرّد: "إذا أنهت Google احتكارها للمدفوعات دون فرض ضريبة Google على معاملات الطرف الثالث، فسنقوم بالتسوية وسنكون أصدقاء Google في عصرهم الجديد. ولكن إذا كانت التسوية مجرد "إذا دفعنا أموال المدعين الآخرين مع ترك ضريبة جوجل سارية، فسوف نستمر في النضال.



ولن يستفيد المستهلكون إلا إذا لم يفتح تطبيق مكافحة الاحتكار الأسواق فحسب، بل أعاد المنافسة في الأسعار أيضًا، ولم يتم بعد الكشف عن المبلغ المحدد الذي يجب أن تدفعه جوجل وأي تغييرات ضرورية مطلوبة، ولكن يمكن الإعلان عنه في جلسة استماع يوم 12 أكتوبر.







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