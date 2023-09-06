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ميتا تبدأ تنفيذ عودة عمل موظفيها من المكتب 3 أيام أسبوعيا

9/6/2023 2:31:51 PM
(MENAFN- Youm7) بدءا من اليوم، ستكون مكاتب ميتا ممتلئة مرة أخرى بالموظفين، حيث كشفت الشركة في وقت سابق وتحديدا منذ يونيو أن أي موظف تم تعيينه في الشركة
سيُطلب منه التواجد في هذا المكتب ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع، وذكرت قناة CNBC أن التفويض قد دخل حيز التنفيذ.



وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، مرت شركة ميتا بنفس دورة" العمل عن بعد " التي يمر بها عدد كبير ومتزايد من شركات التكنولوجيا الأخرى ، وعندما بدأ الوباء، وجدت الشركة أنها كانت منتجة بشكل مدهش حتى مع وجود الجميع في المنزل.

وبدأ الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج وآخرون في التحدث بطموح حول مستقبل العمل عن بعد، وقدر زوكربيرج نفسه أنه في العقد المقبل، "يمكننا أن نصل إلى ما يقرب من نصف الشركة التي تعمل عن بعد بشكل دائم".



ومع مرور الوقت، بدأ المسؤولون التنفيذيون يكتشفون أن الكثير من الأشياء المتعلقة بالعمل يصعب القيام بها من خلال كاميرا الويب ونافذة الدردشة، وبدأوا في محاولة إعادة الأشخاص إلى المكتب دون إزعاج أولئك الذين اعتادوا على ذلك، و لا تنقلات ولا زملاء عمل قريبين ، وبعد ذلك، هذا العام، توقفت الشركة ببساطة عن الاهتمام برد الفعل العنيف وطلبت من الجميع العودة.



ويبدو أيضًا أن إعادة الموظفين إلى المكتب جزء من خطة Meta لجلب المزيد من السرعة والكفاءة للشركة ، وهو ما يعني عمليات إعادة تنظيم كبيرة وتسريح العمال في الأشهر الأخيرة.



وفي وقت سابق من هذا العام، في مذكرة للموظفين، كتب زوكربيرج أنه على الرغم من التزام الشركة بالعمل عن بعد، فإن فرضيتنا هي أنه لا يزال من الأسهل بناء الثقة شخصيًا وأن تلك العلاقات تساعدنا على العمل بشكل أكثر فعالية، ووجدت الشركة أن الموظفين الأصغر سنًا والجدد على وجه الخصوص كان أداؤهم أفضل في البيئة الشخصية.



يبدو أن قضاء ثلاثة أيام في الأسبوع في المكتب هو المعدل السائد في وادي السيليكون، حيث يتواجد معظم موظفي جوجل في مكاتبهم ثلاثة أيام في الأسبوع ، وتطبق أمازون نفس السياسة منذ شهر مايو، كما يعمل موظفو Apple شخصيًا ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة عام تقريبًا .



حتى الشركات التي تبني التكنولوجيا لتمكين العمل عن بعد تتخلى عن هذا المفهوم وربما تعتبر
زووم الشركة الأكثر استفادة من ظهور العمل عن بعد، أخبرت الموظفين مؤخرًا أنه من المتوقع أن يكونوا في المكتب يومين في الأسبوع إذا كانوا يعيشون على بعد 50 ميلاً من المكتب.







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