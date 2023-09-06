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بدء التقديم على الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني

9/6/2023 2:30:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم، عن بدء التقديم على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم في التعليم والتدريب الإلكتروني؛ لتأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني، من خلال منحهم شهادات احترافية متخصصة تسهم في تجويد مسارهم العلمي والمهني بما يلبي المتطلبات المتسارعة والمتجددة في القطاع. ويتيح المركز التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم حتى يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، حيث سيقام لكل منها اختبار متخصص في 26 مقرًا بمختلف مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس "قياس"، وبدعم كامل من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وفق اشتراطات وضوابط الصندوق.
وتنقسم الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم إلى الشهادة الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني (OTT) والتي تستهدف المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين، ومقدمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والشهادة الاحترافية في تصميم خبرات التعليم الإلكتروني (eLXD) ، التي تستهدف مصممي الحقائب التدريبية، ومصممي خبرات التعليم الإلكتروني، والمصممين التعليميين، ومصممي المحتوى الإلكتروني، والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين الممارسين للتصميم التعليمي، والشهادة الاحترافية في ضبط جودة التعليم الإلكتروني (eLQA) التي تستهدف الأفراد العاملين على ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين على برامج التعليم الإلكتروني، ومحكمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين التربويين ومديري ووكلاء المدارس.
يذكر أن الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم تسري صلاحيتها لمدة 4 سنوات من تاريخ إصدارها، وقد تم إطلاقها بنسختها السابقة بتاريخ 13 أغسطس 2022م، وأقيمت اختباراتها في كافة مناطق المملكة الإدارية، وشهدت حضور أكثر من 1900 متقدم من الجنسين، من مختلف القطاعات التعليمية، إذ بلغ إجمالي الحاصلين على الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني 1435 مجتازًا بمعدل 72% من المختبرين. تأتي هذه الشهادات وفق أحدث المعايير والضوابط، لتمكين وتأهيل الحاصلين عليها من مزاولة مهنة التعليم والتدريب الإلكتروني بكفاءة وموثوقية، وفق أفضل وأحدث الممارسات في المجال، بما يسهم في تحسين معارفهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وصولًا إلى تحقيق التميز في الأداء ورفع الجودة التعليمية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج رؤية المملكة 2030. ويمكن لكافة الأفراد الراغبين بالحصول على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم، ممن تنطبق عليهم متطلبات الأهلية للشهادة، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني ، وللاستفسار يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني .

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