الاتفاقية مع النقد الدولي لا تتضمن رفعا للمياه

راجعت "الغد" اتفاقية الأردن وصندوق النقد الدولي لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" والمنشورة على الموقع الرسمي للصندوق والمبرمة في بداية 2020 لمدة 4 أعوام ، الا أنها لم تجد أي بند يتضمن أي شرط من شروط الاصلاحات الهيكلية يتطلب تعديل تعريفة أسعار المياه بالزيادة.



وفي 29 من حزيران (يونيو) الماضي، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السادسة للأداء من برنامج الأردن في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"، والذي سيتيح 32 مليون دولار للسحب الفوري.



ويهدف البرنامج إلى ضمان الاستقرار الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي، وتعزيز الشفافية والحوكمة والمساءلة في المالية العامة. وبلغ ما تم إقراضه للأردن عبر البرنامج حتى الآن 1.73 مليار دولار مع اجتياز الأردن المراجعة السادسة.



ومن اهم عوامل نجاح البرنامج الحالي ان البرنامج بخلاف البرامج الاعتيادية لا يشمل زيادة في أي ضرائب، انما يعمل على توسيع القاعدة الضريبية. حيث ان البرنامج تم تصميمه بأياد اردنية بحتة اعتمدت على السياسات المبنية على البراهين.



ونجاح البرنامج ساعد الأردن في الحفاظ على الاستقرار الكلي خلال فترة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، بينما تعرض الكثير من الدول الى خسارة استقرارهم المالي والنقدي.



والمحاور الأساسية التي يقوم عليها البرنامج هي تحسين بيئة الاعمال وتنافسية القطاع الخاص، من خلال العمل على خفض تكاليف الانتاج للقطاعات المختلفة. بالاضافة الى توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريب ومكافحة التهريب وتعزيز الشفافية والحوكمة والمساءلة في المالية العامة من خلال تحسين الإفصاح والنشر عن المعلومات المالية.

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