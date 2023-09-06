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%29 توقع زيادة زوار المملكة

9/6/2023 2:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم

رجّح مصدر سياحي مطلع أن تصل أعداد زوار المملكة إلى أكثر من 4 ملايين سائح بنهاية آب (أغسطس) الماضي.


وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن نسبة ارتفاع أعداد السياح خلال الثمانية أشهر الماضية تصل إلى 29 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.


وأضاف المصدر نفسه أن زيادة أعداد السياح منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي تصل إلى قرابة المليون سائح مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت 3.1 مليون سائح.


وبين المصدر أن أعداد زوار المملكة خلال الشهور السبعة الماضية، وبحسب بيانات وزارة السياحة والآثار التي أعلنها مؤخرا وزيرها مكرم القيسي، تجاوزت حاجز 3.7 مليون زائر.


وأكد المصدر عودة التعافي إلى القطاع السياحي الذي سيكسر حاجز العام السياحي الذهبي (2019) من خلال المقومات التي يمتلكها الأردن في التنوع السياحي والبيئة السياحية الآمنة في المنطقة والتي يجب استثمارها بشكل كبير في الترويج والتسويق لزيادة أعداد زوار المملكة من مختلف دول العالم وفتح أسواق سياحية جديدة لجذب السياح.

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