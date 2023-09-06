المزارع السياحية.. موسم صيفي دون الطموحات

اعتبر أصحاب مزارع سياحية وشاليهات ان موسم الصيف الحالي كان دون المأمول مقارنة بالأعوام السابقة.



وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ" الغد" ان الموسم السنوي الذي يبدأ منتصف نيسان ( ابريل ) وينتهي شهر ايلول ( سبتمبر ) من كل عام تخلله هذا العام حلول شهر رمضان المبارك وعودة الطلبة للدوام للمدارس حتى حزيران ( يونيو) وامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة ( التوجيهي) وموجات الحرارة المرتفعة وتأخر قدوم المغتربين جعل الاقبال على المزارع السياحية ضعيفا جدا.



وبينوا ان شهري تموز ( يوليو) وآب ( اغسطس) شهدا نشاطا للمزارع لكنه كان اقل من العام الماضي ودون المستوى المأمول.



رئيس جمعية الضيافة للسياحة العائلية شاهر حمدان بين ان بداية موسم المزارع السياحية، من منتصف او نهاية نيسان، الا انه تخلله حلول شهر رمضان المبارك واستمرار دوام المدارس الى منتصف حزيران ثم امتحانات التوجيهي وارتفاع درجات الحرارة ما جعل الاقبال على المزارع خلال هذه الأشهر ضعيفا نسبيا فيما شهد شهرا تموز وآب نشاطا متوسطا " والآن انتهى موسمنا عمليا".



وبين حمدان أن اقبال المغتربين على المزارع لم يكن بمستوى السنوات السابقة بسبب قلة السيولة مع المغتربين، مشيرا الى ان استئجار المزارع اصلا يقتصر على ايام العطلة الاسبوعية فيما تغيب تماما عن باقي ايام الاسبوع.



وبين أن أسعار استئجار المزارع انخفضت هذا العام بسبب قلة الاقبال وزيادة العرض، بسبب المنافسة بين أصحاب المزارع، مشيرا الى أن عدد المزارع السياحية نحو 4 آلاف مزرعة وشاليه يمتلكها 500 شخص، وفق حمدان.



وأسهم رواج الطلب على المزارع السياحية، الى قيام العديد من المستثمرين والمواطنين بالاستثمار في المزارع.



ودعا حمدان الجهات الحكومية ذات العلاقة الى الاسراع في اصدار نظام لترخيص المزارع السياحية لتنظيم هذا القطاع، مشيدا بجهود وزارة السياحة مع الجهات المختصة الذي يسهم في تنظيم هذا القطاع ونموه وتطوره.



من جهته أكد صاحب احدى المزارع في الغور احمد الدعجة، ان الاقبال على المزارع السياحية هذا العام اقل منه للعام الماضي بسبب ظروف دوام المدارس وحالة الطقس، مشيرا الى انه شهد نشاطا ولكنه طفيف خلال شهري تموز وآب الماضيين.



وقال إن موجة الحر اثرت على استئجار المزارع خصوصا في منطقة الاغوار في المقابل شهدت المزارع في مناطق الشمال ومناطق الجبال والشفا إقبالا دون المأمول.



الوسيط لتأجير المزارع احمد الزغول بين ان المزارع في المناطق السياحية الجبلية شهدت اقبالا جيدا فيما كان الاقبال على المزارع في المناطق الاخرى ضعيفا.



المواطنون صالح حسني وخالد راضي ويحيى عبد المجيد اتفقوا على فكرة أن سبب الذهاب الى المزارع السياحية "بأنهم يلجأون الى المزارع للترفيه عن عائلاتهم وتوفيرها الخصوصية والاسعار المناسبة مقارنة بالمرافق السياحية الاخرى ولتنوع وسائل الترفيه في المزارع من برك السباحة والملاعب وغرم النوم والخدمات وجلب الاطعمة المطبوخة من بيوتهم".



وقالوا إنهم يقومون كل عام خلال فترة الصيف باستئجار مزارع إلا أن صالح حسني بين انه وبسبب امتحانات الثانوية العامة لابنته لم يقم هذا العام باستئجار مزرعة فضلا عن موجات الحر المتلاحقة.



وحولت الحكومة بناء على تنسيبات من وزارة السياحة والآثار ملف ترخيص المزارع السياحية إلى اختصاص أمانة عمان الكبرى والبلديات لترخيصها وتسجيلها، إلى أن يتم إيجاد حل وتعليمات ناظمة لهذه المنشآت.



وقال حمدان في هذا الصدد، انه ولغاية الآن لم " يتم تبليغنا بأي إجراء حول ترخيص المزارع السياحية وبيوت الضيافة".



وأكد حمدان أن أصحاب المزارع السياحية ينتظرون قرار الحكومة حول آلية الترخيص والتعليمات. مشددا على أن أصحاب المزارع سيتوجهون فور السماح لهم الى الجهات المعنية لبدء معاملات ترخيص مزارعهم. وأشار حمدان الى أن أصحاب المزارع السياحية يرغبون ويبحثون عن جهة حكومية لتنظيم وترتيب منشآتهم ليكون هنالك نظام واضح لهم.

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