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كريم تسير نحو مستقبل أكثر استدامة وتزيد عدد المركبات الكهربائية في أسطولها

9/6/2023 2:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تتخذ شركة كريم، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في المنطقة، خطوة كبيرة نحو تعزيز التنقل الحضري في الأردن من خلال زيادة أسطول المركبات الكهربائية الخاص بها.

وتٌظهر هذه الخطوة التزامًا قويًا من كريم نحو الاستدامة كتطبيق يحتوي على خدمات صديقة للبيئة.

وتساهم كريم في التقليل من انبعاثات الكربون في الجو وتحسين جودة الهواء في مجتمعاتنا، تماشياً مع التحول الحكومي نحو الممارسات الصديقة للبيئة ومواكبتاً للتوجه العالمي نحو سوق المركبات الكهربائية ولتعزيز هذا التوجه في الأردن.

ويجدر بالذكر أن عدد السيارات الكهربائية في اسطول كريم قد زاد بشكل ملحوظ بعد جائحة كورونا، وهذا لاعتباره استثمار أفضل للكباتن بشكل عام ولإرتفاع الوعي البيئي لدى الناس، بالاضافة الى توفر عروض مخصصة للسيارات الكهربائية تشجع على تملكها، مثل اعطاء ضمانات السيارات لمدة أطول واتاحة خيارات تمويل مختلفة ومسهلة بالإضافة إلى وجود خدمات صيانة وتصليح للسيارات.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، نما أسطول الـسيارات الكهربائية في كريم بمعدل نمو سنوي يبلغ نسبة 170% وحقق زيادة ملحوظة
بنسبة تقارب 30% منذ بداية العام. ومن أبرز التطورات مؤخرًا في أسطول كريم هو إضافة 50 سيارة أجرة كهربائية الى قاعدتها في إربد، مما ساهم في زيادة أسطول كريم في اربد بنسبة 20% بشكل عام وزيادة السيارات الكهربائية فيها بنسبة 45%.

وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن;نحن فخورين في كريم لمواكبة رؤية الأردن لمستقبل أكثر خضرة وصداقة للبيئة، مؤكدين على التزامنا بتوفير وسائل نقل كهربائية مريحة وموثوقة. ونقوم في كريم بعقد شراكات مع مختلف شركات صناعة السيارات الكهربائية في السوق مثل
BYD و MG و GAC، مع التأكد من توفير خيارات تمويل تمكن الأسطول الحالي من التحول تدريجيًا إلى استخدام السيارات الكهربائي".

وأضافت عودة: "من خلال اعتماد هذا التحول الصديق للبيئة، لا تعتبر كريم مثالًا ناجحاً في هذا المجال فحسب بل تشكل أيضًا جزءاً من بناء مستقبلًا أكثرإشراقًا ونظافة للأجيال القادمة".

وشهد سوق السيارات الكهربائية في الأردن نموًا ملحوظًا، حيث بلغت حصة السوق للسيارات الكهربائية نسبة 34.6% من 2018 إلى 2022، بالإضافة الى وجود زيادة بنسبة 169% في عدد السيارات الكهربائية المسجلة في عام 2022 مقارنة بعام 2021 وذلك يؤكد على زيادة الوعي العام وارتفاع الطلب على خيارات النقل المستدامة في الاردن. ويتوقع الخبراء المحليون نموًا سنويًا بنسبة 68% في الطلب على السيارات الكهربائية في الأردن، مشيرين إلى وجود تحول ملحوظ في تفضيل المستهلكين للبدائل الصديقة للبيئة. وتخطط الحكومة لتركيب 10,000 محطة شحن عامة خلال الثلاث سنوات القادمة، مما يوفر إمكانية الوصول إلى شبكة كبيرة لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.

وانطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وبدأت عملياتها في عمان قبل أن تتوسع إلى إربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام والمحلات التجارية بالإضافة الى خدمة كريم بوكس لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن كريم بلص هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.



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