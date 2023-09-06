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الصفدي: قطاع الطباعة والتغليف بالأردن شهد تطورا كبيرا

9/6/2023 2:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد ممثل قطاع التعبئة والتغليف والطباعة في غرفة صناعة الأردن محمد الصفدي، أن هذا القطاع شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، من خلال حرص المؤسسات العاملة في هذا القطاع على مواكبة التطورات العالمية في هذه الصناعة، خصوصا وأن جودة العبوة ونوعية الطباعة وتصميمها يساهم في ترويج المنتجات وتسويقها داخليا وخارجيا.

وأضاف الصفدي خلال مشاركته في افتتاح معرض الأردن السابع للطباعة والتغليف، أن المعرض يسعى لدعم الترابطات الصناعية والتعريف بأحدث تصاميم العبوات والأغلفة والملصقات التعريفية التي تسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية المختلفة، مشيرا إلى أن عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع يبلغ 867 منشأة صناعية تشغل نحو 13 ألف عامل وعاملة برأسمال يتجاوز 234 مليون دينار، فيما تجاوزت صادرات هذه المنشآت 311 مليون دولار خلال العام 2022.

وأعرب عن أمله أن يسهم هذا المعرض في التعريف بالمستوى المتقدم الذي وصلته الصناعة الأردنية في مجال الطباعة والتغليف والجودة العالية التي تمتاز بها، مشيرا إلى أهمية مشاركة الشركات الصناعية في المعارض الدولية المتخصصة والتي تقام في مختلف الدول العربية والأجنبية، سواء كانت هذه المشاركة بأجنحة لعرض منتجاتهم أو بهدف الزيارة للاطلاع على أحدث الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية، كي يواكب القطاع الصناعي التطورات التي يشهدها العالم.



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