زيادة مدة عضوية مجلس إدارة جمعية البنوك إلى 4 أعوام

زيادة مدة عضوية مجلس إدارة جمعية البنوك إلى 4 أعوام
التاريخ
9/6/2023 2:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أقر مجلس الوزراء في
جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً
معدِّلاً لنظام جمعيَّة البنوك لسنة 2023م.
جاء ذلك لتمكين مجلس
إدارة الجمعيَّة من متابعة تنفيذ خططه وبرامجه لخدمة القطاع المصرفي، وذلك بزيادة
مدَّة عضويَّة مجلس الإدارة لتصبح أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، وتحديد عدد
دورات انتخاب رئيس مجلس الإدارة بدورتين متتاليتين فقط.
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