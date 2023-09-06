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الشمالي: الفرص متوفرة لزيادة التعاون الاقتصادي بين الأردن والتشيك

9/6/2023 2:29:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي في مكتبه اليوم، مع سفير جمهورية التشيك في عمان ألكسندر سبوريش، عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الشمالي عمق واستراتيجية العلاقات الأردنية التشيكية وحرص المملكة على تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية التشيك الصديقة في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتجارية منها وزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى السوق التشيكية من المنتجات الأردنية.

وأشار إلى وجود عدد من الفرص المتاحة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والمضي قدما للارتقاء بها لأعلى المستويات ودعوة القطاع الخاص التشيكي للاستثمار في المملكة للاستفادة من الحوافز والممكنات المتوفرة في المملكة بفضل شبكة العلاقات التي تربط المملكة بمختلف دول العالم.

وتم التوافق على عقد اجتماعات الدورة الثانية للجنة الأردنية التشيكية الاقتصادية المشتركة عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة 11-12/9/2023 برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عن الجانب الأردني ووزير الصناعة والتجارة جوزيف سيكيلا عن الجانب التشيكي وبمشاركة الجهات الحكومية في كلا البلدين والتي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عديدة أهمها التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الدفاعية والصحة والمياه والزراعة والنقل والسياحة.



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