إصدار جدول مباريات دوري المحترفين ودور الـ32 بالكأس

أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مواعيد وأماكن إقامة المباريات للأسابيع من الخامس وحتى الحادي عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.



ويراعي جدول المباريات فترات التوقف الدولية لمنتخب النشامى، والتي يتخللها إقامة البطولة الدولية الرباعية في تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، والجولة الأولى والثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، في تشرين الثاني(نوفمبر)، إضافة إلى مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية، ومنحهما فترات الراحة المناسبة.



يذكر أن الحسين يتصدر ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، الرمثا 6، سحاب وشباب العقبة 5، مغير السرحان والأهلي 4، الجليل والسلط وشباب الأردن 3، ومعان أخيرا بنقطتين.



برنامج الكأس

كما أصدر الاتحاد جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن CFI، لموسم 2023/2024، والتي تقام خلال الفترة 25-29 أيلول(سبتمبر) الحالي.



ويلتقي السرحان مع أم القطين عند الخامسة عصر يوم الإثنين 25 من أيلول (سبتمبر) الحالي، على ملعب السرحان، قبل أن يواجه الهاشمية نظيره اليرموك عند السابعة والنصف على ستاد الأمير محمد.



ويستقبل الصريح ضيفه الطيبة، عند الخامسة عصر يوم الثلاثاء على ملعب الأمير هاشم، وبالتوقيت ذاته يلتقي سحاب مع البقعة على ملعب البترا، فيما يحل عمان FC ضيفا على الحسين عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.



ويواجه الأهلي نظيره العالية، عند الخامسة عصر يوم الأربعاء على ملعب البترا، وبالتوقيت ذاته يلتقي الجزيرة مع مرج الحمام على ملعب السلط، فيما يستقبل معان ضيفه اتحاد الرمثا عند الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، بالتوقيت ذاته، يحل حرثا ضيفا على الفيصلي على ستاد عمان.

ويحل صما ضيفا على مغير السرحان عند الساعة الخامسة عصر يوم الخميس على ستاد الأمير محمد، وبالتوقيت ذاته، يلتقي السلط مع العربي على ملعب السلط، قبل أن يستقبل الوحدات ضيفه جرش عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان، وبالتوقيت ذاته، يلتقي الجليل مع دوقرة على ستاد الحسن.



وتختتم مواجهات دور الـ 32 من البطولة يوم الجمعة، حيث يلتقي شباب الأردن مع دير أبي سعيد عند الساعة الخامسة عصرا على ملعب البترا، فيما يواجه شباب العقبة نظيره الوحدة عند الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، وبالتوقيت ذاته، يستقبل الرمثا ضيفه وادي الريان على ستاد الحسن.



وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.



وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.



ويشهد دور الـ 32، من البطولة مشاركة أندية المحترفين الـ12، إضافة إلى (الجزيرة، الصريح، الهاشمية، السرحان، اتحاد الرمثا، اليرموك، عمان FC، العالية، البقعة، العربي)، من دوري الدرجة الأولى، والفرق الـ 10 المتأهلة من الدور التمهيدي: (دوقرة، الطيبة، صما، مرج الحمام، دير أبي سعيد، وادي الريان، الوحدة، حرثا، أم القطين، وجرش).



جدول مباريات الأسابيع من 5 إلى 11 للدوري الأردني للمحترفين



الأسبوع الخامس

الجمعة 15-9 الجليل × سحاب الساعة 6 ستاد الحسن

السبت 16-9 السلط × الرمثا 6 ملعب السلط

مغير السرحان × الأهلي 8:30 الأمير محمد

الأحد 17-9 شباب الأردن × معان 6 ملعب البترا

غير محدد الحسين × الوحدات - -

الفيصلي × شباب العقبة - -



الأسبوع السادس

الخميس 21-9 سحاب × الرمثا 6 ملعب البترا

شباب العقبة × الحسين 8:30 الأمير محمد

الجمعة 22-9 مغير السرحان × الجليل 6 الأمير محمد

الأهلي × الفيصلي 8:30 ستاد عمان

السبت 23-9 الوحدات × شباب الأردن 6 ستاد عمان

معان × السلط 8:30 الأمير محمد



الأسبوع السابع

الخميس 5-10 شباب الأردن × شباب العقبة 6 ملعب البترا

الجمعة 6-10 سحاب × مغير السرحان 6 ملعب البترا

الرمثا × معان 8:30 ستاد الحسن

السبت 7-10 الحسين × الأهلي 6 ستاد الحسن

الفيصلي × الجليل 8:30 ستاد عمان

الأحد 8-10 السلط × الوحدات 8:30 ستاد عمان



الأسبوع الثامن

الخميس 26-10 الأهلي × شباب الأردن 6 ملعب البترا

معان × سحاب 8:30 الأمير محمد

الجمعة 27-10 شباب العقبة × السلط 6 الأمير محمد

الجليل × الحسين 8:30 ستاد الحسن

السبت 28-10 مغير السرحان × الفيصلي 6 الأمير محمد

الأحد 29-10 الوحدات × الرمثا 8:30 ستاد عمان



الأسبوع التاسع

الأربعاء 1-11 الفيصلي × سحاب 7:30 ستاد عمان

الخميس 2-11 الوحدات × معان 7:30 ستاد عمان

الجمعة 3-11 السلط × الأهلي 5 ملعب السلط

الرمثا × شباب العقبة 7:30 ستاد الحسن

السبت 4-11 شباب الأردن × الجليل 5 ملعب البترا

الحسين × مغير السرحان 7:30 ستاد الحسن

الأسبوع العاشر

الخميس 23-11 معان × شباب العقبة 5 الأمير محمد

الجمعة 24-11 الأهلي × الرمثا 5 ستاد عمان

الجليل × السلط 7:30 ستاد الحسن

السبت 25-11 مغير السرحان × شباب الأردن 5 الأمير محمد



مؤجلة سحاب × الوحدات - -

الفيصلي × الحسين - -

الأسبوع الحادي عشر

السبت 25-11 الحسين × سحاب 7:30 ستاد الحسن

الجمعة 1-12 السلط × مغير السرحان 5 ملعب السلط

الرمثا × الجليل 7:30 ستاد الحسن

السبت 2-12 معان × الأهلي 5 الأمير محمد

الخميس 7-12 شباب العقبة × الوحدات 7:30 الأمير محمد



مؤجلة شباب الأردن × الفيصلي - -

المباريات المؤجلة لفريقي الوحدات والفيصلي بسبب الاستحقاقات الآسيوية

الأحد 3-12 سحاب × الوحدات 6 ستاد عمان

الجمعة 8-12 الفيصلي × الحسين 6 ستاد عمان

الثلاثاء 12-12 شباب الأردن × الفيصلي 6 ستاد عمان

السبت 16-12 الحسين × الوحدات 6 ستاد الحسن

الأحد 17-12 الفيصلي × شباب العقبة 6 ستاد عمان