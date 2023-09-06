إصدار جدول مباريات دوري المحترفين ودور الـ32 بالكأس

(MENAFN- Alghad Newspaper)
أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مواعيد وأماكن إقامة المباريات للأسابيع من الخامس وحتى الحادي عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.
ويراعي جدول المباريات فترات التوقف الدولية لمنتخب النشامى، والتي يتخللها إقامة البطولة الدولية الرباعية في تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، والجولة الأولى والثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، في تشرين الثاني(نوفمبر)، إضافة إلى مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية، ومنحهما فترات الراحة المناسبة.
يذكر أن الحسين يتصدر ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، الرمثا 6، سحاب وشباب العقبة 5، مغير السرحان والأهلي 4، الجليل والسلط وشباب الأردن 3، ومعان أخيرا بنقطتين.
برنامج الكأس
كما أصدر الاتحاد جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن CFI، لموسم 2023/2024، والتي تقام خلال الفترة 25-29 أيلول(سبتمبر) الحالي.
ويلتقي السرحان مع أم القطين عند الخامسة عصر يوم الإثنين 25 من أيلول (سبتمبر) الحالي، على ملعب السرحان، قبل أن يواجه الهاشمية نظيره اليرموك عند السابعة والنصف على ستاد الأمير محمد.
ويستقبل الصريح ضيفه الطيبة، عند الخامسة عصر يوم الثلاثاء على ملعب الأمير هاشم، وبالتوقيت ذاته يلتقي سحاب مع البقعة على ملعب البترا، فيما يحل عمان FC ضيفا على الحسين عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.
ويواجه الأهلي نظيره العالية، عند الخامسة عصر يوم الأربعاء على ملعب البترا، وبالتوقيت ذاته يلتقي الجزيرة مع مرج الحمام على ملعب السلط، فيما يستقبل معان ضيفه اتحاد الرمثا عند الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، بالتوقيت ذاته، يحل حرثا ضيفا على الفيصلي على ستاد عمان.
ويحل صما ضيفا على مغير السرحان عند الساعة الخامسة عصر يوم الخميس على ستاد الأمير محمد، وبالتوقيت ذاته، يلتقي السلط مع العربي على ملعب السلط، قبل أن يستقبل الوحدات ضيفه جرش عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان، وبالتوقيت ذاته، يلتقي الجليل مع دوقرة على ستاد الحسن.
وتختتم مواجهات دور الـ 32 من البطولة يوم الجمعة، حيث يلتقي شباب الأردن مع دير أبي سعيد عند الساعة الخامسة عصرا على ملعب البترا، فيما يواجه شباب العقبة نظيره الوحدة عند الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، وبالتوقيت ذاته، يستقبل الرمثا ضيفه وادي الريان على ستاد الحسن.
وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.
وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.
ويشهد دور الـ 32، من البطولة مشاركة أندية المحترفين الـ12، إضافة إلى (الجزيرة، الصريح، الهاشمية، السرحان، اتحاد الرمثا، اليرموك، عمان FC، العالية، البقعة، العربي)، من دوري الدرجة الأولى، والفرق الـ 10 المتأهلة من الدور التمهيدي: (دوقرة، الطيبة، صما، مرج الحمام، دير أبي سعيد، وادي الريان، الوحدة، حرثا، أم القطين، وجرش).
جدول مباريات الأسابيع من 5 إلى 11 للدوري الأردني للمحترفين
الأسبوع الخامس
الجمعة 15-9 الجليل × سحاب الساعة 6 ستاد الحسن
السبت 16-9 السلط × الرمثا 6 ملعب السلط
مغير السرحان × الأهلي 8:30 الأمير محمد
الأحد 17-9 شباب الأردن × معان 6 ملعب البترا
غير محدد الحسين × الوحدات - -
الفيصلي × شباب العقبة - -
الأسبوع السادس
الخميس 21-9 سحاب × الرمثا 6 ملعب البترا
شباب العقبة × الحسين 8:30 الأمير محمد
الجمعة 22-9 مغير السرحان × الجليل 6 الأمير محمد
الأهلي × الفيصلي 8:30 ستاد عمان
السبت 23-9 الوحدات × شباب الأردن 6 ستاد عمان
معان × السلط 8:30 الأمير محمد
الأسبوع السابع
الخميس 5-10 شباب الأردن × شباب العقبة 6 ملعب البترا
الجمعة 6-10 سحاب × مغير السرحان 6 ملعب البترا
الرمثا × معان 8:30 ستاد الحسن
السبت 7-10 الحسين × الأهلي 6 ستاد الحسن
الفيصلي × الجليل 8:30 ستاد عمان
الأحد 8-10 السلط × الوحدات 8:30 ستاد عمان
الأسبوع الثامن
الخميس 26-10 الأهلي × شباب الأردن 6 ملعب البترا
معان × سحاب 8:30 الأمير محمد
الجمعة 27-10 شباب العقبة × السلط 6 الأمير محمد
الجليل × الحسين 8:30 ستاد الحسن
السبت 28-10 مغير السرحان × الفيصلي 6 الأمير محمد
الأحد 29-10 الوحدات × الرمثا 8:30 ستاد عمان
الأسبوع التاسع
الأربعاء 1-11 الفيصلي × سحاب 7:30 ستاد عمان
الخميس 2-11 الوحدات × معان 7:30 ستاد عمان
الجمعة 3-11 السلط × الأهلي 5 ملعب السلط
الرمثا × شباب العقبة 7:30 ستاد الحسن
السبت 4-11 شباب الأردن × الجليل 5 ملعب البترا
الحسين × مغير السرحان 7:30 ستاد الحسن
الأسبوع العاشر
الخميس 23-11 معان × شباب العقبة 5 الأمير محمد
الجمعة 24-11 الأهلي × الرمثا 5 ستاد عمان
الجليل × السلط 7:30 ستاد الحسن
السبت 25-11 مغير السرحان × شباب الأردن 5 الأمير محمد
مؤجلة سحاب × الوحدات - -
الفيصلي × الحسين - -
الأسبوع الحادي عشر
السبت 25-11 الحسين × سحاب 7:30 ستاد الحسن
الجمعة 1-12 السلط × مغير السرحان 5 ملعب السلط
الرمثا × الجليل 7:30 ستاد الحسن
السبت 2-12 معان × الأهلي 5 الأمير محمد
الخميس 7-12 شباب العقبة × الوحدات 7:30 الأمير محمد
مؤجلة شباب الأردن × الفيصلي - -
المباريات المؤجلة لفريقي الوحدات والفيصلي بسبب الاستحقاقات الآسيوية
الأحد 3-12 سحاب × الوحدات 6 ستاد عمان
الجمعة 8-12 الفيصلي × الحسين 6 ستاد عمان
الثلاثاء 12-12 شباب الأردن × الفيصلي 6 ستاد عمان
السبت 16-12 الحسين × الوحدات 6 ستاد الحسن
الأحد 17-12 الفيصلي × شباب العقبة 6 ستاد عمان