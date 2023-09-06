فضية وبرونزيتان للأردن في بطولة آسيا لأشبال وزهرات التايكواندو
التاريخ
9/6/2023 2:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن الخطيب
عمان- نال لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو للأشبال محمد الفايز، اليوم، الميدالية الفضية في بطولة آسيا للأشبال والزهرات المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت، كما نالت لاعبتا المنتخب الوطني للزهرات صفاء عنيزات وزين ملحم ميداليتين برونزيتين.
وخرج من البطولة اللاعبون يزيد عمرو وهمام العدوان وريماس فراس وعمرو الهندي.
ويستأنف المنتخب الوطني للأشبال والزهرات يوم غد مشاركته في البطولة.
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