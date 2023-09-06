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فضية وبرونزيتان للأردن في بطولة آسيا لأشبال وزهرات التايكواندو

9/6/2023 2:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أيمن الخطيب
عمان- نال لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو للأشبال محمد الفايز، اليوم، الميدالية الفضية في بطولة آسيا للأشبال والزهرات المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت، كما نالت لاعبتا المنتخب الوطني للزهرات صفاء عنيزات وزين ملحم ميداليتين برونزيتين.
وخرج من البطولة اللاعبون يزيد عمرو وهمام العدوان وريماس فراس وعمرو الهندي.
ويستأنف المنتخب الوطني للأشبال والزهرات يوم غد مشاركته في البطولة.



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