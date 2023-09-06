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الأردن يشارك في بطولة الألعاب الرياضية للمصابين العسكريين ألعاب إنفكتوس

9/6/2023 2:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - غادر الوفد الأردني عمان، متوجهاً إلى مدينة دوسلدورف الألمانية، للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية للمصابين العسكريين " ألعاب إنفكتوس" التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 16 الشهر الحالي.
ويرأس الوفد الأردني سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء - رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين يرافقه نائب رئيس مجلس الإدارة الشريف ناصر بن ناصر، ومدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك والطاقم الفني والإداري بمشاركة 16 لاعباً من منتسبي الهيئة للمنافسة في مسابقات رفع الأثقال، والتجديف، وألعاب القوى (الوثب، والجري، وسباق الكراسي المتحركة، ورمي القلة، ورمي القرص).
ويضم المنتخب الأردني للمصابين العسكريين كل من اللاعبين: رولى العمرو، وزيد المصطفى، ورأفت الشبول، واحمد البراهمة، ومحمد دردس، وناجح السوالمة، وحسام الحويان، ويوسف خريشه، وجعفر المرادات، وطارق النقرش، وهمام النداف، وأنور السعيدات، وعبدالله العنزه، وأسامة الرفاعي، ويوسف المومني، وحسن سلامة.
ويشارك في هذه البطولة الدولية للمصابين العسكريين (ألعاب إنفكتوس) في دورتها السادسة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 21 دولة حول العالم يتنافسون في عشرة مسابقات.
يذكر أن هذه المرة الرابعة التي يشارك فيها الفريق الأردني في هذه الفعالية الرياضية الدولية الهامة التي تخص المصابين العسكريين حيث حصد خلالها العديد من الميداليات الملونة وسط آمال جديدة بتحقيق أفضل النتائج والمحافظة على ما تحقق من إنجازات سابقة في هذا المحفل الرياضي الكبير.




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