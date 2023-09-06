عموتة: مواجهة المنتخب النرويجي المتسلح بلاعبين عالميين يحفز لاعبي النشامى
التاريخ
9/6/2023 2:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أكد المدرب المغربي
للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أن اللعب أمام منتخب النرويج المدجج
بالنجوم العالميين، يشكل حافزا كبيرا أمام لاعبينا لتقديم أفضل ما لديهم، معتبرا
أن مباراة منتخبنا أمام النرويج يوم غد، تشكل محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب
للمنافسات الرسمية المقبلة.
ويخوض منتخب النشامى
مباراة ودية مع النرويج عند الثامنة من مساء يوم غد الخميس في العاصمة النرويجية
أوسلو، في إطار تحضيراته لتصفيات كأس العالم ونهائيات آسيا.
وقال عموتة خلال
المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في أوسلو إن مواجهة النرويج تشكل محطة مهمة في
برنامج إعداد المنتخب، في ظل قوة المنافس الذي يضم العديد من الأسماء المميزة
عالميا، "ما يشكل حافزا مهما لدى لاعبي المنتخب".
وأضاف: مباراة النرويج
تشكل فرصة جيدة للوقوف على جاهزية اللاعبين، والمواجهات القوية تعزز من الفائدة
الفنية وتحقق الإضافة المطلوبة قبيل الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات
المشتركة لكأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا مطلع العام 2024 في قطر.
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