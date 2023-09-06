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عموتة: مواجهة المنتخب النرويجي المتسلح بلاعبين عالميين يحفز لاعبي النشامى

9/6/2023 2:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد المدرب المغربي للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أن اللعب أمام منتخب النرويج المدجج بالنجوم العالميين، يشكل حافزا كبيرا أمام لاعبينا لتقديم أفضل ما لديهم، معتبرا أن مباراة منتخبنا أمام النرويج يوم غد، تشكل محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب للمنافسات الرسمية المقبلة.

ويخوض منتخب النشامى مباراة ودية مع النرويج عند الثامنة من مساء يوم غد الخميس في العاصمة النرويجية أوسلو، في إطار تحضيراته لتصفيات كأس العالم ونهائيات آسيا.

وقال عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في أوسلو إن مواجهة النرويج تشكل محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب، في ظل قوة المنافس الذي يضم العديد من الأسماء المميزة عالميا، "ما يشكل حافزا مهما لدى لاعبي المنتخب".

وأضاف: مباراة النرويج تشكل فرصة جيدة للوقوف على جاهزية اللاعبين، والمواجهات القوية تعزز من الفائدة الفنية وتحقق الإضافة المطلوبة قبيل الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا مطلع العام 2024 في قطر.



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