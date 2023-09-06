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إيكر كاسياس: هذه هي الرياضة التي تمنيت ممارستها

9/6/2023 2:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لم يتوقف إيكر كاسياس، نجم اسبانيا وريال مدريد السابق، البالغ من العمر 42 عاماً، عن نشاطه العام المُنعكس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً هذا الصيف.

حفلات متنوعة، مشي في الجبال في مدينته نافالاكروز، فن الطهو مع الأصدقاء والعائلة، وبطبيعة الحال التزاماته في "مسابقة دوري الملوك" التي تديرها شركة صديقه جيرارد بيكيه.

ويفاجئ حارس مرمى ريال مدريد السابق دائما متابعيه على انستغرام بنشر هواياته الحالية، وجيديه رياضة الكارتنغ، حيث نشر كاسياس صورة وأرفقها بعبارة "أردت دائما أن أصبح سائقاً لكنني شعرت بالأسى عندما كنت أسير بسرعة".

وسرعان ما انتشر المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي مع العديد من التعليقات من متابعيه، ومن بينهم البطل العالمي الشهير فرناندو ألونسو "أنت تشارك القطب مع (كارلوس) ساينز".












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