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وولف يعترف بتفوق ريد بول الكاسح بعد فوز عاشر على التوالي

9/6/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن- اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس، بتفوق فريق ريد بول الكاسح في الموسم للحالي لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، مؤكدا أن الحالة الوحيدة التي يمكن لمنافسه أن يخسر فيها فرصة احتلال المركز الأول في السباقات، هي ارتكاب خطأ كبير.
وحقق ماكس فيرستابن فوزاً تاريخياً في سباق جائزة إيطاليا مياء الأحد الماضي، ما منحه رقماً قياسياً من عشرة سباقات على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه أي سائق على الإطلاق في الفورمولا 1.
ورغم بقاء 8 سباقات على حلبات مختلفة، يشكك المنافسون من إمكانية زحزحة ريد بول عن المركز الأول.
وبالنسبة إلى وولف، فلا يرى أن هناك أي إمكانية متاحة لإيقاف ريد بول، وقال في تصريحات صحفية: "أعتقد أنهم بحاجة لأن يتعرضوا لأخطاء كثيرة وإلا سيفوزون بكل سباق".
وأكمل: "بالمناسبة. ذلك الإنجاز (الفوز بكامل سباقات الموسم) سيكون مثيراً للإعجاب لأنه تجسيد للمثالية. لم نتمكن من تحقيقه (أيام هيمنة مرسيدس) لأن سائقَينا أخرجا بعضهما بعضا عن الحلبة في برشلونة (2016)، من ثم واجهتنا مشاكل في المحرك على حلبة ماليزيا".
ورغم أن وولف يرى أن تحقيق ريد بول لمثل ذلك الإنجاز دليل على النجاح، لكنه قلل بشكل كبير من أهمية الرقم القياسي الذي حققه ماكس فيرستابن عبر الفوز بعشرة سباقات على التوالي، وقال: "بالنسبة لي، مثل هذه الأرقام لا معنى لها على الإطلاق".
وأكمل: "لم يكن لها أهمية حتى حين كنا نحن مهيمنين، ولا أعلم عدد السباقات التي فزنا بها على التوالي. ولم أكن أعلم أن هناك إحصائيات لمثل هذه الأرقام. لذا، الطلب مني التعليق عليها أمر صعب لأنني لم أفكر بها طوال حياتي. لكن النتائج تُظهر أنه سائق رائع على متن سيارة رائعة ينافسان على أعلى مستوى ممكن".
ومن جهته، أكد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بول ضرورة عدم الانسياق وراء السعي لتحقيق الأرقام القياسية، مشيراً إلى أن حلبة سنغافورة قد تكون الأصعب حتى الآن للعلامة النمساوية.
وقال: "لقد فزنا بـ14 سباقاً من أصل 14 حتى الآن. أي أكملنا الموسم الأوروبي بأكمله دون خسارة وذلك أمر لم نكن نتخيله على الإطلاق".
وتابع: "الفوز بسباق مهمة شاقة، الفوز بـ14 على التوالي أو 24 فذلك يعني بأن كل فرد ضمن الفريق يقوم بعمله على أكمل وجه".
وأردف: "نحن ننافس في وجه فرق شرسة، ونركز على كل سباق وحده. سنغافورة هي الجولة المقبلة، وهي حلبة شوارع، من بين الأصعب ضمن الروزنامة".
ريد بول يفسر أداء فيرستاين
من ناحية ثانية، شرح ريد بول المخاوف التي تسبب بها ارتفاع درجة الحرارة في سباق إيطاليا، ما دفع الفريق لحث فيرستابن على الإبطاء في الدقائق الأخيرة من عمر السباق.
وقام السائق الهولندي بتوسيع فارق الصدارة قبل نهاية سباق مونزا، حيث كان يسير على طريق الفوز بالسباق العاشر له على التوالي.
لكن آماله بإنهاء السباق بطريقة سهلة واجهتها مشكلة في اللفات الأخيرة حين طلب منه الفريق خفض السرعة وعدم الاقتراب من السيارات المتأخرة.
ولم يحدد الفريق سبب المشكلة، لكنه حث الهولندي على رفع قدمه عن دواسة الوقود وعدم الاقتراب من سيارة بيير جاسلي المتأخرة.
ولاحقاً، تكلم هيلموت ماركو عما جرى، فقال: "كانت تلك مشكلة في الحرارة، أردنا تفادي ارتفاع الحرارة أكثر. وكان علينا الحفاظ عليها ضمن حدود معينة".
وأكمل: "كان يمتلك ماكس فارق 12 ثانية في الصدارة، بالتالي لا سبب يدعوه للمخاطرة. بالمقابل، كان ذلك جيداً لأنه لم يفكر بالسعي وراء تسجيل اللفة الأسرع".
ومن جهته، أوضح هورنر أنه لم يكن هناك خطر مباشر على السيارة بسبب ارتفاع الحرارة، لكن قرار خفض السرعة جاء كإجراء وقائي في حال اقترب من السيارات المتأخرة.
وبين: "كانت هناك مشكلة في الحرارة، ولم نرغب بالمخاطرة على الإطلاق. كان يوماً حاراً وكانت مؤشرات الحرارة ضمن المقبول، لكن مع وجود بعض السيارات المتأخرة أمامنا، لم نرغب بالتواجد ضمن الهواء المتسخ. لهذا طلبنا منه التخفيف في اللفات الأخيرة".
ومع المشكلة التي تعرض لها يوكي تسونودا خلال لفة التحمية على متن ألفا تاوري التي تتزود بمحركات هوندا، كانت هناك بعض المخاوف من أن ذلك قد يتكرر مع المحركات الأخرى.
لكن ماركو أكد معرفة سبب ما حصل مع سيارة الياباني، حيث قال: "لقد عرفنا السبب مبكراً، وذلك ليس أمراً يدعو للقلق (لناحية وحدة طاقة هوندا)".
واختتم: "كان ذلك أمراً متعلقاً بالسيارة نفسها".
إلى ذلك، يرى سائق فيراري شارل لوكلير، أن معركته القوية مع زميله كارلوس ساينز، خلال القسم الأخير من سباق إيطاليا، مثال "عما يجب أن يكون عليه التنافس دوماً".
والمركز الثالث على منصة التتويج شغله كارلوس ساينز، صاحب المركز الأول في التصفيات التأهيلية، والذي رغم أنه نجح بصد هجمات فيرستابن لـ15 لفة بعد الانطلاقة، تراجع للمركز الثالث.
وخاض الإسباني معركة شرسة للدفاع عن ذلك المركز في مواجهة زميله لوكلير خلال القسم الأخير من السباق أمام التيفوزي.
لكنه تشبث بمركزه حتى اجتياز العلم المرقط، منهياً السباق أمام أصيل موناكو.
وأوضح لوكلير بأنه استمتع بالمعركة تلك، التي أكد أنها ذكرته بمنافسات "الكارتينج"، مشيراً إلى أنها مثال "عما يجب أن يكون عليه التنافس دوماً".
فقال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس": "لقد استمتعت بهذه المعركة شخصياً. هذا ما يجب أن يكون عليه التسابق دوماً، من وجهة نظري".
وأكمل: "لقد ذكرتني بسباقات الكارتينغ حين تنافس على الحدود القصوى وتلاحق خصمك طوال الوقت".
وأردف: "مع دي آر أس كنا قادرين على البقاء قريبين جداً من بعضنا بعضا. مع كارلوس كانت المعركة على الحدود القصوى بالفعل".
وأشار لوكلير إلى أنه ورغم المنافسة القوية لكن لا يوجد أي انزعاج بين الزميلين، لكنه يعتقد بأن فريدريك فاسور مدير الفريق، قد لا يكون مسروراً من مشاهدة مثل تلك المعركة.
وقال: "كانت معركة متقاربة جداً، جداً. وفي لحظات معينة أحسست بأننا على حافة الخطر، كنا نتحرك كلانا كثيراً تحت الكبح لكن في النهاية، أنا لا أشتكي، هذا ما أحبه في السباقات، الأدرينالين الذي يتدفق في عروقك أثناء المنافسة. كان ذلك ممتعاً حقاً".
واسترسل: "نتيجة المعركة كانت تعني لنا كثيراً، لأن كلينا يريد التواجد على منصة التتويج في مونزا، لذا قدمنا كل ما بوسعنا، سنجلس سوية مع فريدريك -أنا واثق أنه بحاجة لبعض الراحة الآن لأن قلبه كان يدقّ بشدة في تلك اللفات الأخيرة".
وكان فاسور قد ألقى بمزحة أكد فيها أنه لا يريد مشاهدة أي لقطات إعادة، مؤكداً أنه سيتكلم مع سائقيه. لكنه بالمقابل عبر عن سروره لعدم تطبيق أوامر الفريق خلال المنافسة.
وقال: "أنا أؤيد بشكل كبير فكرة لندعهم يتنافسون.. قلت لهم لا للمخاطرة. سنخوض نقاشاً بعد السباق".-(وكالات)



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