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الكيك بوكسنغ يبدأ مشواره بالبطولة العربية اليوم

9/6/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يبدأ المنتخب الوطني للكيك بوكسنغ مشواره في البطولة العربية اليوم، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية حتى الحادي عشر من الشهر الحالي، بمشاركة واسعة من 8 دول هي: الأردن، العراق، المغرب، الجزائر، مصر، سورية، فلسطين واليمن.
وترأس الوفد المشارك، عضو الاتحاد محمد السعود، ومن مديرية الأمن العام يوسف بني حمد، فيما يقود المنتخب المدير الفني للاتحاد عيسى أبو نصار والمدرب رائد الدبج، ومدربا الإعداد البدني هيثم أبو الرب وأحمد أبو الرب، والطبيب محمد عبد القادر.
ويمثل المنتخب في البطولة 12 لاعبا من منتخب الرجال الأول، وهم: عدي أبو حصوة (وزن تحت 67 كغم) "FC"، علي أحمد خلف (وزن تحت 86 كغم) "FC"، قيس الجمل (وزن تحت 75 كغم) "FC"، مهند عفانة (وزن تحت 71 كغم) "FC"، قصي سامر (وزن تحت 75 كغم) "FC"، إبراهيم زايد (وزن 81 كغم) "FC"، سليمان الهدار (وزن 63.5 كغم) "FC"، لؤي الأزعر (وزن تحت 54 كغم) "FC"، عبد الرحيم المعايطة (وزن تحت 91 كغم) "FC"، سعيد الرمحي (وزن تحت 57 كغم) "K1"، إبراهيم جمعة (وزن تحت 60 كغم) "K1"، علي عباس (وزن تحت 67 كغم) "K1"، و4 لاعبين من المنتخب الرديف، وهم: أحمد الشلول (وزن فوق 91 كغم)، يوسف قاسم (وزن تحت 69 كغم) "بوينت فايت"، محمود فرحان (وزن تحت 51 كغم) "FC"، عبد الرؤوف المعايطة (وزن تحت 75 كغم) "k1".
وأكد المدير الفني للاتحاد عيسى أبو نصار، أن الهدف الأساسي من المشاركة في البطولة، هو التحضير والاستعداد لبطولة العالم المقرر إقامتها في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إذ تعد البطولة العربية محطة تحضيرية مهمة واحتكاكا جيدا مع المنتخبات المشاركة.
وبين أبو نصار في حديثه لـ "الغد"، أن المنتخب يتطلع إلى المنافسة على الميداليات الذهبية في مختلف الأوزان والمنافسات، وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة، في ظل التطور الواضح للاعبي المنتخب الوطني في المشاركات الأخيرة الخارجية.
وأضاف: "نهدف أيضا من خلال المشاركة في هذه البطولة، إلى التحضير للمنافسات المقبلة والمتمثلة أيضا بالمشاركة في بطولة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة خلال شهر شباط (فبراير) من العام المقبل".



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