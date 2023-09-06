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زريقات وأبو طبيخ يدافعان عن لقبيهما ببطولة العالم لأساتذة المصارعة

9/6/2023 2:28:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان- يواصل المدربان واللاعبان السابقان، صالح زريقات ويحيى أبو طبيخ، تدريباتهما للمشاركة في بطولة العالم للأساتذة، التي تحتضنها مدينة "أثينا" اليونانية خلال الفترة من 15 إلى 23 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويسعى زريقات وأبو طبيخ للمحافظة على إنجازهما المتحقق في النسخة الماضية، حيث يتوقع أن تشهد البطولة مشاركة نحو 900 لاعب يمثلون أكثر من 60 دولة.
وكان زريقات وأبو طبيخ قد شاركا في بطولة العالم للأساتذة "اللاعبين القدامى" التي أقيمت في الربع الأخير من العام الماضي بمدينة "بلوفديف" البلغارية، حيث أحرز زريقات وأبو طبيخ الميدالية الذهبية في المصارعة الرومانية، كما حصلا على الميدالية الفضية في منافسات المصارعة الرومانية.
ويقول زريقات، في معرض رده على استفسارات "الغد" حول المشاركة المرتقبة: "حملت لقب النسخة الماضية من بطولة العالم لوزن 130 كغم، لذلك ستكون مهمة الحفاظ عليه صعبة هذا الموسم بعد تأكيد مشاركة روسيا والعراق ومصر وإيران واليمن وغيرها من الدول القوية في اللعبة، لكنني مستعد للحفاظ على اللقب".
وتابع: "سأكون أكبر لاعب في فئة (D) بعمر 55 عاما، وسأواجه خصوما بأعمار أقل، وهذا يصعب المهمة قليلا، لكنني أريد الحفاظ على إنجازي قبل الانتقال للمنافسة في الفئة (E)"، في الوقت الذي يشارك فيه يحيى أبو طبيخ بفئة (B) لوزن 100 كغم.
ووضع الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للمصارعة، صورة اللاعب الأسبق صالح زريقات في "البوستر" الرسمي للإعلان عن البطولة، خلال خوضه مباراة سابقة مع اللاعب الأميركي جورج برو، مشيرا في هذا الصدد: "شعور جميل أن تتصدر صورتي الغلاف الرسمي للإعلان عن بطولة العالم للأساتذة، ولكوني اللاعب العربي الوحيد الذي تم اختياره في إعلان البطولة، فإن ذلك سيضاعف من مسؤوليتي نحو الحفاظ على اللقب".
وأعرب زريقات وأبو طبيخ عن شكرهما لاتحاد المصارعة ممثلا برئيسه م.محمد العواملة، على إتاحته فرصة المشاركة لهما في بطولة العالم للأساتذة، مؤكدين سعيهما لتمثيل المصارعة الأردنية بأفضل صورة ممكنة.



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