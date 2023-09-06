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حضور أردني في رالي لبنان.. وعطاري يخوض سباق الهضبة

9/6/2023 2:28:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - أعلنت اللجنة المنظمة لرالي لبنان الخامس والأربعين، أسماء المشاركين في الرالي الذي يشكل الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، وفقا لرزنامة الاتحاد الدولي (ميرك)، ويقام بالفترة من 15 إلى 27 أيلول (سبتمبر) الحالي.
ويشهد الرالي الذي يشارك فيه 32 متسابقا عربيا وأجنبيا، حضورا أردنيا بحثا عن الإنجاز.
وكانت اللجنة المنظمة للرالي، عقدت يوم أمس مؤتمرا صحفيا للحديث عن آخر الترتيبات للرالي.
ويشارك في الرالي، كل من: الأردني عطا الحمود الذي يلعب دور الملاح للمتسابق العُماني عبد الله الرواحي على متن سيارة سكودا فابيا آر 5، في المجموعة "آر سي 2 – 4 – رالي 2"، وكذلك السائق شاكر جويهان وملاحه اللبناني فيكين خالدجيان على متن سيارة ايفو 10.
والمنافسة في الرالي ستكون قوية، حيث يسعى القطري ناصر العطية (متصدر بطولة الشرق الأوسط برصيد 78 نقطة)، لنيل اللقب اللبناني، بعدما جهز نفسه إلى جانب ملاحه ماثيو بالوميل لخوض منافسات الرالي، ولن يقف بطل راليات لبنان 15 مرة روجيه فغالي مكتوف اليدين، حيث سيدافع عن لقب رالي بلاده بقوة.
وسيدخل على خط المنافسة في رالي لبنان الذي يقام على مسار إسفلتي، العُماني عبد الرواحي الذي يحتل المركز الثاني في بطولة الشرق للراليات برصيد 60 نقطة وبفارق 18 نقطة عن القطري العطية.
تطلعات السائق الأردني جويحان قوية في الرالي، حيث يحتل المركز الرابع في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات برصيد 36 نقطة، بفارق 24 نقطة عن الرواحي، و19 نقطة عن صاحب المركز الثالث الكويتي مشاري الظفيري.
وقال الملاح الأردني عطا الحمود لـ"الغد": "قمنا بتجهيز سيارة الرالي لدخول الأجواء التنافسية في رالي لبنان، المنافسة دون أدنى شك ستنحصر بين القطري العطية وفغالي، وسنحاول تحقيق مراكز متقدمة. في الرالي يصعب تحديد الفائز، حيث لكل سباق طبيعة خاصة، والمسار الإسلفلتي يختلف عن الرملي، سنتوجه أنا والرواحي إلى لبنان الأحد المقبل، ونتمنى السلامة للجميع".
من جهة أخرى، غادر السائق مصطفى عطاري إلى مدينة الطائف السعودية، للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة سباق الهضبة، وقال لـ"الغد": "مشاركتي في السباق مهمة، وفرصة لخوض تجربة جديدة في السعودية، حيث إن سباقات تسلق الهضبات مختلفة تماما عن السباقات في الأردن، وتحتاج إلى تجهيز جيد، في ظل مشاركة سيارات مجهزة جيدا بالأمور كافة، وأتطلع إلى نيل مركز متقدم والمنافسة على اللقب".



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