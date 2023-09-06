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أبو السعود يحقق رقما قياسيا في الجمباز ويتحضر للأسياد والعالم

9/6/2023 2:28:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – سجل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، رقما قياسيا في الموسم الحالي 2023، وذلك بعدما جمع 15.555 نقطة في بطولة كأس التحدي التي اختتمت مؤخرا في مدينة "ميرسين" التركية، ليحصد خلالها الميدالية الذهبية.
أبو السعود - الذي تجاوز الأوكراني أوليغ فيرنيف والفينلندي أوسكار كيرميس – قام بتأدية جملة جديدة وبصعوبات كبيرة على جهاز "حصان المقابض"، ليحقق رقما قياسيا كأعلى مجموع للنقاط يحققه أي لاعب في العالم، للموسم الحالي 2023.
وقال أحمد أبو السعود في حديثه لـ "الغد": "سعيد جدا بحصولي على رقم عالمي جديد ومثالي مع التعديلات الجديدة، طموحي يزداد يوما بعد الآخر".
وأضاف: "أتحضر للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بمدينة هانغتشو الصينية، وستكون المحطة الأخيرة التي تسبق مشاركتي في بطولة العالم، وهي الهدف الأهم بالنسبة لي من أجل تحقيق نتيجة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس".
وتقام بطولة العالم في بلجيكا بالفترة من 1 إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وسيتأهل عنها 12 فريقا مؤلفا من 5 رياضيين إلى أولمبياد باريس، كما سيكون هناك عملية تأهل فردي للاعبين الذين لم يتأهلوا من خلال فرقهم، بواقع 8 رجال و14 امرأة، علما بأن دورة الألعاب الأولمبية ستشهد منافسة بين 192 لاعبا ولاعبة بالمناصفة بينهما على مختلف الأجهزة.
وحول وضعه الصحي بعد معاناته من إصابة سابقة في الظهر، أجاب: "الحمد لله لقد تجاوزت هذه المرحلة الصعبة، وأعتقد أنني جاهز اليوم للتحضير بأفضل صورة ممكنة لبطولة العالم"، معربا عن شكره لمدربه الأرمني جورجن سيريكانيان والكادرين الطبي والإداري، ومتمنيا الحصول على الدعم الكافي لتحقيق طموحاته.



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