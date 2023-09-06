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6 منتخبات تؤكد مشاركتها بالبطولة العربية للناشئين بكرة اليد

9/6/2023 2:28:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد- أكد الاتحاد الأردني لكرة اليد، مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهي البطولة المخصصة للفئة العمرية 2006-2007.
وأعلن الاتحاد العربي، عن مشاركة 6 منتخبات لغاية الآن في هذه البطولة وهي (الأردن والكويت والسعودية وتونس والجزائر والعراق)، حيث أبقى الاتحاد العربي باب المشاركة مفتوحا أمام الاتحادات العربية الراغبة بالمشاركة.
ويخصع المنتخب الوطني للناشئين حاليا، إلى تدريبات مكثفة بإشراف المدربين محمد طه وصدام أبو رمان، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد مشاركة المنتخب الوطني في دوري أندية الدرجة الأولى (المرحلة الثانية) مع الفرق التي ستخوض لقاءات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، بنتائج غير محتسبة، وذلك لمنح الفريق الكثير من المباريات الودية قبل موعد الاستحقاق الرسمي للبطولة العربية.
ويركز اتحاد اللعبة كثيرا على هذا المنتخب، من خلال إعداده بالصورة المثالية من خلال التحضيرات المكثفة والمعسكرات التدريبية سواء كانت الداخلية أو الخارجية، ودفعه للمشاركة في البطولات الرسمية، التي تقام العام الحالي، وكل ذلك حتى يكون جاهزا للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل.
ويذكر أن الاتحاد الأردني، استضاف العام الماضي البطولة الغربية للناشئين 2004-2005، والتي شهدت مشاركة منتخبات تونس والمغرب والسعودية والكويت والعراق، إلى جانب المنتخب الوطني، الذي قدم مستويات جيدة في أغلب المباريات.
فوز لمنتخب الشباب
من ناحية أخرى، فاز المنتخب الوطني للشباب على فريق كفرسوم بنتيجة 29-24، في المباراة التي جرت أول من أمس في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ضمن بطولة دوري أندية الدرجة الأولى، والتي يشارك فيها المنتخب الوطني بنتائج غير محتسبة.
وسبق للمنتخب الوطني، أن حقق الفوز على فريقي القوقازي ويرموك الشونة ضمن لقاءات الدوري.
وسيشارك المنتخب الوطني في المرحلة الثانية من الدوري أيضا، مع الفرق التي تلعب على المراكز من الأول وحتى الرابع، وذلك ضمن خطة إعداد الفريق للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام العام المقبل.
وينتظر أن يعلن الاتحاد في غضون اليومين المقبلين برنامج لقاءات المرحلة الثانية من دوري أندية الدرجة الأولى، وذلك بعد اتضاح المراكز التي تحصلت عليها الفرق في المرحلة الأولى من الدوري، حيث ضمن فريقا السلط والأهلي التواجد في المربع الذهبي، وبات فريق الحسين على مقربة من التأهل، كونه سيخوض مواجهة سهلة تجمعه مع فريق يرموك الشونة، فيما ستحدد نتتيحة المباراة التي تجمع بين فريقي العربي وكفرسوم الفريق المتأهل.
بالمقابل، ستلعب فرق الكتة والقوقازي ويرموك الشونة والفريق الخاسر من لقاء العربي وكفرسوم، المرحلة الثانية من الدوري لتحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، حيث تنص تعليمات البطولة على أن الفريقين الحاصلين على المركزين السابع والثامن يهبطان إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية لموسم 2024.



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