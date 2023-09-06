الصريح يفوز على ام القطين بكرة الأولى

الصريح يفوز على ام القطين بكرة الأولى
التاريخ
9/6/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان--الغد- تغلب فريق الصريح على نظيره فريق أم القطين بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما الاربعاء على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، في ختام منافسات الأسبوع الأول لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
وسجل أهداف الصريح اللاعب خلدون الخزامي هدفين، وعلي ابو عبطة هدف.
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