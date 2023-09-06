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الصريح يفوز على ام القطين بكرة الأولى

9/6/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان--الغد- تغلب فريق الصريح على نظيره فريق أم القطين بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما الاربعاء على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، في ختام منافسات الأسبوع الأول لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
وسجل أهداف الصريح اللاعب خلدون الخزامي هدفين، وعلي ابو عبطة هدف.



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