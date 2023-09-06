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أبو رياش.. الإصابات عطلت تقدمه لاعبا والطموح يقود مسيرته مدربا

9/6/2023 2:28:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - يبقى لطعم الإنجاز مذاقه الخاص، وتزداد نكهته حلاوة، حين يعتريه الجد والتعب وعرق الاجتهاد في الملعب، متجاوزا المعوقات والصعوبات للوصول إلى الهدف، في بداية تستحق تسميتها "من الصفر"، ليخرج أصحابها من رحم المعاناة إلى عالم النجومية.
زاوية "من الصفر" تقف في جديد محطاتها، عند المدافع الذي انطلق من شباب الأردن، وأبدع في صفوف الأهلي ومنتخب الشباب، وله العديد من التجارب المحلية المميزة قبل أن توقفه الإصابة، ليصبح المدرب المتقد بالحماس والمتسلح بالتحدي.
إنه حسام أبو رياش، الذي حقق النجاحات في مهنة المتاعب، وحقق العديد من النجاحات، أبرزها وصافة بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية مع فريق عمان FC.
من السعودية إلى الأردن
يروي أبو رياش حكاية شغفه بالكرة منذ نعومة أظفاره، قائلا: "درت في فلك المستديرة منذ الصغر، وبدايتي كانت في مدارس السعودية، حيث أقامت عائلتي، وأكملت المسيرة في مدارس عمان، وخضت أولى التجارب في فريق شباب الأردن، النادي الذي ارتبطت فيه روحانيا منذ الصغر، تبعا لاهتمام ومتابعة مجلس الإدارة برئاسة سليم خير".
وأضاف: "في نادي شباب الأردن، وجدت الاهتمام بصقل موهبتي الكروية وأنا ابن 15 ربيعا، تبعالإمكانياتي التي تم توظيفها في مركزي قلب الدفاع والارتكاز، ومثلت فرق الفئات العمرية 16 و17 و19 سنة، كقلب دفاع منذ العام 2001، واستفدت من عملي مع المدرب صالح دغش في الفئات العمرية، ووصلت الفريق الأول في شباب الأردن في الموسم 2006-2007، تحت قيادة شيخ المدربين عيسى الترك، ورغم أنني شاركت في التدريبات الاستعدادية، تعرضت للإصابة في الرباط الصليبي ما أجبرني عى الابتعاد عن معشوقتي طويلا".
منتخب الشباب
ويشدد أبو رياش، على أن تمثيل المنتخبات الوطنية، شرف كبير، فهو الذي حظي بهذا الشرف مع منتخب الشباب، وشرح: "مثلت منتخب الشباب تحت قيادة المدرب الوطني الكبير أحمد عبد القادر العام 2005، لكن الإصابة بالرباط الصليبي وقتها، أوقفت طموحي بمرافقته مشوار التأهل التاريخي إلى كأس العالم للشباب 2007، وأتذكر من النجوم عبدالله ذيب، حماد الأسمر، أنس بني ياسين، عبدالله الديسي، تامر صالح، أحمد نوفل وغيرهم، في تجربة هي الأجمل في حياتي الكروية".
وأكد أبو رياش، أن المدرب الوطني القدير نهاد صوقار، أعاد له الروح وشجعه على العودة إلى الملاعب، بعد إحباطات الإصابة، مفسرا: "خضعت لعملية في الرباط الصليبي، واحتجت العلاج والتأهيل لفترة طويلة، إلا أن المدرب القدير نهاد صوقار، شجعني وحفزني للعودة تحت قيادته ضمن صفوف الأهلي، وتدربت واستعدت عافيتي وحضوري الكروي شيئا فشيئا، وساهمت ورفاقي مع الليث الأبيض، في الصعود بالفريق من دوري الدرجة الأولى إلى رحاب المحترفين بالموسم 2008-2009".
وتابع: "بقيت في البيت الأهلاوي تحت قيادة صوقار للموسم التالي 2010-2011، وهو الموسم الأصعب على الأهلاويين، وفيه تم تهبيط الفريق لانسحابه من المنافسات، وبعدها خضت تجارب في درجات أخرى، حيث مثلت شباب الطالبية في الموسم 2013 بالدرجة الثانية، وكنت أطمح إلى مواصلة مشواري الكروي، إلا أن الإصابة بالرباط الصليبي تجددت، فاتخذت قراري بالابتعاد واعتزال الكرة لاعبا".
وزاد: "لا أنسى تمثيلي فريق جامعة الإسراء خلال فترة دراستي، والذي عشت معه ذكريات لا تنسى تحت قيادة طيب الذكر المدرب ناصر حسان، حيث مثلت فريق الجامعة بين العامين 2005 و2010، وخضنا منافسات محلية، واستضفنا بطولة الجامعات العربية التي توجنا بلقبها، وحصلت على كأس هداف البطولة، ولعبت إلى جانب زملاء أعزاء أبرزهم لاعب الفيصلي والمنتخبات الوطنية سمعان هلسة".
التدريب شغفي
وبين أبو رياش، أنه اتجه للتدريب الذي وجد فيه شغفه الكروي، قائلا: "رغم أن التدريب مهنة المتاعب وحرق الأعصاب، إلا أنها تخاطب روح التحدي والمغامرة لدي، لذا سجلت بالدورات التدريبية الآسيوية، وبعدها حصلت أيضا على دورة المنظمة الألمانية (GIZ) في التدريب بالتعاون مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، إلى جانب دورة الإصابات الرياضية من اتحاد الكرة، وأهلت نفسي لدخول المعترك التدريبي، وقبل ذلك خضت تجارب معايشة في تدريب فرق شباب الأردن، على صعيد الفئات العمرية والفريق الأول، واستفدت كثيرا من العمل إلى جانب عيسى الترك وجمال محمود".
وأردف: "بدأت التدريب في العام 2017، من خلال أكاديمية شباب الأردن، ووقتها قدت الصغار في بطولة الأكاديميات العربية التي جرت في مصر، وخطفنا اللقب، وبعدها تنقلت بتدريب فرق الفئات العمرية في نادي شباب الأردن، لكن تجربتي الحقيقية كانت ضمن الجهاز الفني للفريق الأول 2018، إلى جانب المدربين القديرين محمود الحديد ووسيم البزور".
وواصل قائلا: "بقيت مهنة المتاعب تأسرني، وشدني الحنين إلى البيت الأهلاوي من جديد، بصفتي مدربا عاما للفريق في الموسم 2020، وخلال فترة عملي ولعشقي العمل مع المواهب الفتية، عملت ضمن الأجهزة الفنية لمؤسسة "خطوات" ومبادراتها في المناطق الأقل حظا، وبقيت أقدم خدماتي التدريبية لنادي منطقتي التعاون، من خلال إدارة النشاط الرياضي بالنادي، وقيادة فرقه الكروية وفريق الصالات".
واستطرد أبو رياش: "تسملت قيادة فريق الوحدة مديرا فنيا في الموسم 2021، وكنت قريبا من الصعود بالفريق إلى دوري الدرجة الثانية، ودربت منتخب المستقبل لدى اتحاد الكرة 2022، وكذلك تسملت قيادة فريق الطالبية في الموسم 2022-2023، وكنا على بعد خطوة من تحقيق حلم المنطقة الذي طال انتظاره لأكثر من 27 عاما، بالصعود إلى الدرجة الثانية لكن لم يحالفنا الحظ، وخسرنا بالركلات الترجيحية أمام حريما، وبعدها مباشرة تسلمت قيادة الفريق النسوي لفريق عمان (FC) في بطولة الأندية الأردنية السعودية التي اختتمت مؤخرا في عمان، وحل فريقنا وصيفا للبطل".
أجمل المحطات
وعن أجمل محطاته التدريبية خلال مسيرته وهو ابن 37 عاما حاليا، قال أبو رياش: "كل محطة تدريبية جميلة بحلوها ومرها، وأستفيد منها في خبراتي التراكمية التي تزيد من دافعي وحافزي في رحلة التحديات، لكن أجد تجربتي في نادي الطالبية ضمن منافسات الدرجة الثالثة من المحطات الأروع في مسيرتي التدريبية، حيث اجتهاد مجلس الإدارة، والتفت الجماهير حول الفريق، حتى وصل تعداد الجماهير الحاضرة للمباراة الفاصلة أمام حريما على بطاقة الصعود للدرجة الثانية، إلى ما يزيد على 5000 متفرج، وتأثرت لوداعنا الحزين بفارق ركلات الترجيح، وكنت أمني النفس بإسعاد الجماهير وتحقيق حلم الصعود الذي طال انتظاره، وقدمت اعتذاري لمجلس الإدارة وجماهير الطالبية الذي أعتز بتدريبه وسبق أن مثلته لاعبا".
وزاد: "اقتربنا مع فريق سيدات نادي عمان FC من لقب بطولة الأندية الأردنية السعودية، لكن لم يحالفنا الحظ، ونهنئ مواطننا فريق الاتحاد الذي توج باللقب، لكننا بشهادة المتابعين، قدمنا كرة متطورة، وتفوقنا على جميع الأندية السعودية المشاركة، رغم أنني استلمت الفريق للتو ولعبنا بـ14 لاعبة طيلة المنافسات التي اتصفت بالقوة والندية".
وعن طموحه في مجال التدريب خلال الفترة المقبلة، قال أبو رياش: "أوجه بوصلة طموحاتي نحو الحصول على شهادة البرو التدريبية، لأطارد أحلامي وأوسع رقعتها محليا وخارجيا، في الوقت الذي أطمح فيه إلى نيل فرصتي في التواجد ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، والمساهمة بتحقيق إنجاز غير مسبوق للكرة الأردنية".
تفاؤل كبير
وأبدى أبو رياش تفاؤله بقيادة المدرب المغربي الحسين عموته للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، موضحا: "يملك المغربي عموتة الخبرة الميدانية والسيرة الذاتية الكبيرة، وتابعت أدق تفاصيل المدربين المحليين والمحترفين والمباريات الرسمية لأندية المحترفين، لذا أجد خياراته لمباراتي النرويج وأذربيجان التحضيريتين، منطقية إلى حد كبير، متمنيا له التوفيق خلال الاستحاقات المقبلة".
وختم: "يملك المنتخب الوطني بعناصره الأبرز فرديا وجماعيا، فرصة كبيرة للذهاب بعيدا في نهائيات آسيا التي تقام في قطر، وأنا متفائل أيضا بقدرة النشامى على تحقيق إنجاز تاريخي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026".



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