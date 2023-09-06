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المنتخب الوطني ينتظر مباراته رقم 37 أمام الأوروبيين.. والنرويج تخوض اللقاء العشرين أمام العرب

9/6/2023 2:28:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن أبو حجلة






عمان - يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى ترك بصمة مؤثرة، عندما يلاقي مضيفه النرويجي وديا مساء اليوم، ضمن استعداداته لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2023.
وهذه المباراة هي الأولى للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموته، الذي استلم تدريب الفريق خلفا للعراقي عدنان حمد، وسيكون اختباره الأول أمام فريق مدجج بالنجوم، أبرزها، هداف مانشستر سيتي والفائز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا إيرلينج هالاند، علما بان "النشامى"، سيخوض لقاء وديا آخر مساء الثلاثاء المقبل، أمام مضيفه منتخب أذربيجان.
وتأتي هذه المباراة، ضمن تحضيرات المنتخب النرويجي، لمواجهته أمام المنتخب الجورجي، في تصفيات كأس أوروبا 2024، التي ستقام صيف العام المقبل في ألمانيا.
ويشرف على تدريب المنتخب النرويجي الذي يحتل حاليا المركز 44 على سلم الترتيب الدولي، المدرب المحلي ستالي سولباكن، الذي يواجه ضغوطا شديدة، بعدما حقق الفريق تحت قيادته فوزا وحيدا مقابل تعادل واحد وخسارتين في التصفيات الأوروبية.
ولم يتمكن المنتخب النرويجي، من التأهل إلى أي بطولة كبيرة، منذ مشاركته في نهائيات كأس أوروبا 2000، ورغم أن الفريق حاليا يزخر بمواهب متعددة القدرات وأسماء معروفة على الصعيد الأوروبي، يبقى تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات أمرا صعب المنال.
وإلى جانب هالاند، يبرز في المنتخب النرويجي قائد آرسنال مارتن أوديجارد الذي يقدم مستويات مبهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب انتقاله إلى الفريق اللندني قادما من ريال مدريد العام 2021.
وهناك أيضا لاعب وسط بيرنلي ساندر بيرج، ومهاجم سلتا فيجو الإسباني يورجن ستراند لارسن، فيما يغيب عن الفريق مهاجم فياريال العملاق ألكسندر سورلوث.
لقاء وحيد
 وسبق للمنتخبين، أن تواجها مرة واحدة فقط، من خلال مباراة ودية أقيمت على ستاد عمان الدولي يوم الثامن والعشرين من كانون الثاني (يناير) من العام 2005، وانتهت بالتعادل 0-0.
وكانت المباراة هي الأولى التي يخوضها المنتخب الوطني، بعد انتهاء مشواره في تصفيات كأس العالم 2006، كما أنها الأولى التي يشارك فيها المهاجم ثائر البواب، عقب استدعائه لصفوف الفريق بعدما شارك حينها بمباريات الفريق الثالث في ريال مدريد.
المنتخب النرويجي حينها شارك بتشكيلة رديفة، كون المباراة تقام خارج الاتحاد الدولي، وكان الأداء العام دون التوقعات، ولم يشهد اللقاء فرصا خطيرة على مرميي الفريقين، علما بأن ريع المباراة ذهب لضحايا زلزال و"تسونامي" المحيط الهادي الذي ضرب بلدانا عدة، أبرزها إندونيسيا أواخر العام 2004.
ومثل المنتحب الوطني تحت قيادة المدرب الراحل مجمود الجوهري، في تلك المباراة كلا من: فراس طالب وفيصل إبراهيم ومحمد خميس وبشار بني ياسين وباسم فتحي خالد سعد وقصي أبو عالية ومؤيد أبو كشك ومصطفى شحدة وحسن عبدالفتاح وثائر البواب الذي دخل مكانه أنس الزبون في الشوط الثاني.
النرويج أمام المنتخبات العربية
 - خاض المنتخب النرويجي 19 مباراة أمام منتخبات عربية، حقق الفوز في 9 منها مقابل 9 تعادلات وخسارة وحيدة.
- سجل المنتخب النرويجي أمام المنتخبات العربية 34 هدفا، وتلقت شباكه 12 هدفا.
- مباراة وحيدة حملت طابعا تنافسيا رسميا، كانت أمام المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 1998، وانتهت بتعادل المنتخبين 2-2.
- الخسارة الوحيدة التي تلقاها المنتخب النرويجي أمام منتخب عربي، جاءت أمام المنتخب الكويتي 0-1 في العام 1982.
- يعتبر المنتخب المصري أكثر من واجه النرويج من بين المنتخبات العربية، بواقع 5 مباريات.
- أكبر فوز حققه المنتخب النرويجي على منتخب عربي، جاء على السعودية بنتيجة 6-0، في أيار (مايو) من العام 1998، ضمن استعدادات الفريقين لمونديال فرنسا في العام ذاته.
حقائق
تحمل المباراة أمام النرويج، الرقم 37 في تاريخ مواجهات المنتخب الوطني مع المنتخبات الأوروبية كافة، وفيما يأتي مجموعة من الحقائق والإحصائيات من المواجهات السابقة:
- قبل مباراة اليوم، خاض المنتخب الوطني 36 مباراة مع منتخبات أوروبية، فاز في 11 منها مقابل 10 تعادلات و15 هزيمة.
- 31 من هذه المباريات، جمعت المنتخب الوطني مع منتخبات تقع "جغرافيا" في شرق القارة العجوز، فيما لعب المنتخب أيضا 4 مباريات مع منتخبات تتبع للمنطقة الإسكندنافية هي: النرويج، السويد، الدنمارك وفنلندا، مقابل مباراة واحدة، أمام منتخب يتبع "جغرافيا" لغرب القارة وهو المنتخب الإسباني.
- في المباريات الأربع التي خاضها المنتخب الوطني أمام منتخبات إسكندنافية، فاز في واحدة أمام منتخب الدنمارك الذي شارك بتشكيلة من لاعبي تحت 32 سنة 3-2 في العام 2018، مقابل خسارة واحدة أمام فنلندا (بتشكيلة رديفة) في العام ذاته، مقابل تعادلين أمام السويد (0-0) والنرويج (0-0) اللتين شاركتا أيضا بتشكيلتين رديفتين، ما يعني أن مباراة اليوم ستكون الأولى أمام متتخب إسكندنافي يلعب بقائمته الأساسية.
- أول مباراة خاضها المنتخب الوطني أمام منتخب أوروبي، أقيمت يوم الثالث من نيسان (أبريل) من العام 1985، حيث خسر أمام المنتخب المالطي المضيف 3-1، وسجل هدف المنتخب الوطني إبراهيم سعدية، وبدأ "النشامى" المباراة بتشكيلة أساسية قوامها، عزت هاشم (حراسة المرمى)، محمد اليماني وسامي السعيد وزيد الشرع وحسن جادالله (الدفاع)، خالد السعيد وتوفيق الصاحب وإبراهيم سعدية وجمال أبو عابد وراتب الداوود (الوسط)، وخالد عوض (الهجوم)، وشارك كبديل كل من: عدنان الترك وأحمد الشناينة وعصام التلي.
- سجل المنتخب الوطني خلال المباريات الـ36 مع المنتخبات الأوروبية 35 هدفا، وتلقفت شباكه 40 هدفا.
- يعتبر حمزة الدردور، هداف المنتخب الوطني عبر تاريخه أمام منتخبات أوروبا، برصيد 5 أهداف، يليه مؤيد سليم ومحود مرضي برصيد 3 أهداف لكل منهما، فيما سجل هدفين كل من: إبراهيم سعدية ومحمود شلباية وحاتم عقل وبهاء فيصل وموسى التعمري.
- لعب المنتخب الوطني مباراة أمام كازاخستان في تصفيات كأس العالم 2002، وخسرها بهدف نظيف، وذلك قبل أن تنتقل كازاخستان إلى الاتحاد الأوروبي.
قائمة المباريات أمام منتخبات أوروبا
 3-4-1985: فاز المنتخب المالطي على ضيفه المنتخب الوطني 3-1، سجل لمالطا ريموند اكسيورين (55 و65 من ركلة جزاء و78)، وللمنتخب الوطني إبراهيم سعدية (89).
25-3-1987: فاز المنتخب الوطني على ضيفه المنتخب القبرصي 2-1، سجل للمنتخب الوطني خالد عوض (45) وإبراهيم سعدية (81)، ولقبرص جيورجوس تمبلار (18).
24-8-1992: فاز المنتخب الوطني على ضيفه المنتخب المولدوفي 1-0، ضمن منافسات بطولة الأردن الدولية، سجل هدف المنتخب الوطني جريس تادرس (85).
11-3-2000: تعادل المنتخب الوطني مع ضيفه منتخب البوسنة والهرسك 0-0.
15-3-2000: فاز منتخب البوسنة والهرسك على مضيفه المنتخب الوطني 2-1، سجل للبوسنة فرانك إيهنياروفيتش (20) وأومير يولديتش (60)، وللمنتخب الوطني مؤيد سليم (29).
11-1-2001: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الروماني الذي شارك بتشكيلة رديفة 1-0، ضمن بطولة كأس صحارى الودية في الهند، وسجل فيصل إبراهيم الهدف الوحيد (88).
13-2-2001: تعادل المنتخب الوطني مع ضيفه المنتخب الأوكراني 0-0.
28-2-2001: فاز المنتخب البلغاري على ضيفه المنتخب الوطني 2-0، سجل هدفي بلغاريا كراسيمير تشوماكوف (43) وستيليان بتروف (55).
7-3-2001: تعادل المنتخب الوطني مع ضيفه المنتخب المجري 1-1، سجل للمنتخب الوطني محمود شلباية (45)، وللمجر يانوس ماتيوس (75).
9-2-2002: فاز المنتخب المالطي على ضيفه المنتخب الوطني 2-1 ضمن دورة مالطا الودية، سجل لمالطا مايكل ميفسود (7) وجوزيف برينكان (64)، وللمنتخب الوطني عبدالله أبو زمع (58 من ركلة جزاء).
11-2-2002: فاز المنتخب المولدوفي على المنتخب الوطني 2-0 ضمن دورة مالطا الودية، سجل لمولدوفا ألكسندر غولبان (19 و68).
13-2-2002: فاز المنتخب الوطني على نظيره الليتواني 0-3 ضمن دورة مالطا الودية، سجل للمنتخب الوطني بدران الشقران (33) وهيثم سمرين (47 من ركلة جزاء) ومؤيد سليم (82).
19-5-2004: تعادل المنتخب الوطني مع مضيفه المنتخب القبرصي 0-0.
18-8-2004: تعادل المنتخب الوطني مع ضيفه منتخب أذربيجان 1-1، سجل للمنتخب الوطني حاتم عقل (21)، ولأذربيجان أناتولي بونوماريف (23).
28-1-2005: تعادل المنتخب الوطني مع ضيفه المنتخب النرويجي 0-0.
26-3-2005: فاز المنتخب القبرصي على ضيفه المنتخب الوطني 2-1، سجل لقبرص كونستانتينوس تشارالامبيديس (9) وياناكيس أوكاس (18)، وللمنتخب الوطني محمود شلباية (85).
17-8-2005: تعادل المنتخب الوطني مع مضيفه المنتخب الأرميني 0-0.
16-11-2005: فاز المنتخب الجورجي على ضيفه المنتخب الوطني 3-2، سجل لجورجيا جيورجي ديميترادزه (4 و65) وشوتا أرفيلادزه (75)، وللمنتخب الوطني مؤيد سليم (35) وخالد سعد (25).
23-1-2006: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب السويدي الذي لعب بتشكيلة رديفة 0-0 في الإمارات.
14-2-2006: فاز المنتخب الوطني على ضيفه منتخب كازاخستان 2-0، سجل للمنتخب الوطني رأفت علي (13) وحاتم عقل (49).
25-2-2010: فاز منتخب أذربيجان على مضيفه المنتخب الوطني 0-2، سجل لمنتخب أذربيجان فابيو (1) وأوفران اسماعيلوف (31).
16-11-2010: تعادل المنتخب الوطني مع ضيفه المنتخب القبرصي 0-0.
21-3-2013: فاز المنتخب الوطني على ضيفه المنتخب البيلاروسي 1-0، سجل هدف المنتخب الوطني عامر ذيب (31).
18-11-2014: فاز المنتخب الإستوني على ضيفه المنتخب الوطني 1-0، سجل هدف إستونيا هنري أنيير (16).
11-11-2015: فاز المنتخب الوطني على المنتخب المالطي 2-0 في تركيا، سجل الهدفين حمزة الدردور (25 و90).
25-1-2017: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الجورجي 1-0 في الإمارات، سجل الهدف حمزة الدردور (43).
11-1-2018: فاز المنتخب الفنلندي الذي شارك بتشكيلة رديفة، على المنتخب الوطني 2-1 في الإمارات، سجل لفنلندا جوننا تويفيو (35) وأكسيلي بيلفاس (60)، وللمنتخب الوطني محمود مرضي (83).
15-1-2018: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الدنماركي الذي شارك بلاعبي تحت 23 سنة 3-2 في الإمارات، سجل للمنتخب الوطني مالك عبد الهادي (24) وحمزة الدردور (56) ومحمود مرضي (83)، وللدنمارك ينز مارتن غامبلي (48) وميكيل ديولوند (85).
20-5-2018: فاز المنتخب الوطني على ضيفه المنتخب القبرصي 3-0، سجل الأهداف أنس بني ياسين (18) وجيمي سياج (37) ويوسف الرواشدة (86).
10-10-2018: تعادل المنتخب الألباني مع ضيفه المنتخب الوطني 0-0.
15-10-2018: فاز المنتخب الكرواتي على ضيفه المنتخب الوطني 2-1، سجل لكرواتيا دومافوي فيدا (24) وماتي متروفيتش (63)، وللمنتخب الوطني بهاء فيصل (73).
7-6-2019: فاز المنتخب السلوفاكي على ضيفه المنتخب الوطني 5-1، سجل لسلوفاكيا لوكاس هاراسلين (50) ومارتن تشيرين (55) ويان جريجوس (71 من ركلة جزاء) وصامويل مراز (74) وياروسلاف ميهاليك (84)، وللمنتخب الوطني موسى التعمري (39).
10-11-2021: فاز المنتخب الوطني على مضيفه منتخب كوسوفو 2-0، سجل هدفي المنتخب الوطني بهاء فيصل (18) وحمزة الدردور (85).
16-11-2021: فاز المنتخب البيلاروسي على ضيفه المنتخب الوطني 1-0، وسجل هدف المنتخب البيلاروسي يفيغيني يابلونسكي (20).
17-11-2022: فاز المنتخب الإسباني على مضيفه المنتخب الوطني 3-1، سجل أهداف المنتخب الإسباني أنسو فاتي (13) وجافي (57) ونيكو ويليامز (84)، فيما أحرز أحمد سمير هدف المنتخب الوطني (90+2).
16-6-2023: فاز المنتخب الصربي على المنتخب الوطني 3-2 في مباراة أقيمت بالنمسا، سجل أهداف المنتخب الصربي ستراهينيا إيراكوفيتش (7) وديان يافوليتش (83 و90+4)، فيما أحرز هدفي المنتخب الوطني محمود مرضي (53) وموسى التعمري (67).



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