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أبدع.. معرض فني يحتضن إبداعات الأطفال واليافعين

9/6/2023 2:28:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - افتتحت الأميرة وجدان علي الهاشمي، في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، معرض الفائزين في مجال الفنون التشكيلية والبصرية في الدورات السابقة لجائزة عبد الحميد شومان للإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين "أبدع"، تحت عنوان "تجليات من وحي الفن"، بحضور الرئيسة التنفيذية للمؤسسة وجمع من المهتمين والفنانين.
ويشتمل المعرض الذي يستمر حتى 18 أيلول (سبتمبر) الحالي، على أعمال للأطفال واليافعين تجسدت في لوحات فنية وأعمال من النحت والخط العربي، استلهمها الأطفال واليافعين واستحضروها من أعمال وفنون عربية وعالمية بدءا من منحوتات عين غزال الأثرية في عمان وأساليب الخط العربي في الحضارة الإسلامية، وصولا إلى الفن التشكيلي الكلاسيكي والحديث.
وأشار الفنان التشكيلي خلدون حجازين، إلى أنه تم تدريب الأطفال واليافعين على برنامج فني اشتمل على سلسلة من ورش العمل النظرية والتطبيقية على مدى أربعة أشهر، بهدف تطوير خبراتهم في بناء أعمال فنية تجمع بين البعدين المفاهيمي والتقني في العمل الفني، إضافة إلى البعد الذاتي والتعبيري الذي هو أساس لأي إبداع يعبر عن هوية ووجدان صاحبه.
وقال "إن المعرض بمثابة دعوة لمحبي الثقافة والفنون للتأمل في الأعمال التي أبدعها الفنانون المشاركون بجهود بذلوها خلال البرنامج"، ودعاهم للتعرف على واحد من أبرز أنماط الإبداع الفني، ما يعرف بالاستعارة والتوظيف الذي يعد من أهم المصادر التي استقى منها الفنانون إلهامهم عبر العصور، ومارسه الكثير من رواد الفن مستمدين الإلهام من أعمال غيرهم، مع العمل على إعادة إنتاجها بأسلوبهم الخاص ورؤيتهم الشخصية.
ومن جهتها، أكدت أخصائية جوائز في مؤسسة شومان- المسؤولة عن جائزة "أبدع"، رحمة عبد القادر، إن المؤسسة، عملت على مدار أشهر طويلة مع المشاركين، لتدريبهم على برنامج فني بحثي تفاعلي، كجزء من برنامج الاستدامة الذي تحرص المؤسسة على تبنيه، للاستثمار في هؤلاء الفنانين المبشرين، مشيرة إلى أن الفن ليس مجرد هواية، بل هو وسيلة قوية وفاعلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر، وتمتلك إمكانيات إحداث التأثير الإيجابي في المجتمع، وهو ما يجعل مؤسسة شومان تستثمر فيه بقوة.
وأعربت عبد القادر، عن فخرها بما أنجزه هؤلاء الفنانون الشباب، فهم يمثلون مستقبل الفن، ورؤى جديدة تستحق الاحتفاء، وقالت "لا بأس أن نطمح في أن نراهم خلال الأعوام المقبلة فنانين مكرسين في داخل الأردن وخارجه".
يشار إلى أن "أبدع" هي جائزة للأطفال واليافعين في المجالات؛ الأدبية والأدائية والفنية ومجال الابتكار العلمي، وهي مفتوحة للأطفال واليافعين في المملكة الأردنية الهاشمية. وتهدف إلى المساهمة في الارتقاء بالإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين في المجالات الأدبية والأدائية والفنية والابتكار العلمي الذي يسهم في تنمية عقل الطفل وصولا إلى جيل واع بقضايا العصر.



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