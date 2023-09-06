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رونالدو يتفوق على العوضات باستفتاء أفضل لاعب بغرب آسيا

9/6/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- حل لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدات أنس العوضات بالمركز الثاني خلف النجم البرتغالي للنصر السعودي كريستيانو رونالدو، في الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي عن أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا لشهر آب (أغسطس) الماضي، والذي أغلق التصويت عليه مساء الأربعاء.

وحصل العوضات على 1407326 صوت وبنسبة تصويت بلغت 41%، في التصويت الذي شارك به قرابة 3 مليون ونصف شخص من مختلف دول العالم.

وتصدر رونالدو التصويت بالمركز الأول بعد أن جمع صوت 1492232 صوت وبنسبة 43%، فيما جاء مهاجم الأنصار اللبناني، اللاعب السنغالي الحاج مالك في المركز الثالث ومعه 464147 صوت وبنسبة 13%.

وشارك في التصويت أيضا كل من عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي)، روبرتو فيرمينيو (الأهلي السعودي)، يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني) وياسين براهيمي (الغرافة القطري).

وشهدت عملية التصويت في الأيام الماضية إقبالا كبيرا من قبل الجماهير الأردنية بشكل عام، و "الوحداتية" بشكل خاص، من أجل مساندة اللاعب الذي قدم أداء متميزا في الفترات الماضية مع فريق الوحدات، وساهم في تتويج فريقه بلقب "السوبر" للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.







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