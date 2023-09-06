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كيف ساهم ميسي في زيادة اشتراكات خدمة آبل؟

9/6/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ساهم نجم الكرة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في زيادة اشتراكات خدمة البث التلفزيوني المباشر من "آبل"، والدوري الأميركي لكرة القدم، داخل الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

 وبحسب شركة التحليلات "أنتينا"، فقد ارتفع عدد اشتراكات الباقة الموسمية للدوري الأميركي لكرة القدم من 6143 اشتراكا جديدا في 20 يوليو، إلى أكثر من 110 آلاف في 21 يوليو، وهو اليوم الذي خاض فيه ميسي أول مباراة بقميص نادي إنتر ميامي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أنتينا"، جوناثان كارسون: "هناك ليونيل ميسي واحد فقط، لذلك كانت هذه لحظة كبيرة جدا للرياضة في هذا البلد".

صنع، ليونيل ميسي، هدفين ليساهم في فوز إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجليس حامل لقب دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، ويمدد سلسلة خالية من الهزيمة لفريقه في 11 مباراة بجميع المسابقات منذ وصول النجم الأرجنتيني، في رقم قياسي للنادي.

وتابع: "من المؤكد أن الرياضة تعتمد على النجوم، لكن هذا لم يُترجم من قبل إلى زيادة هائلة في عدد المشتركين".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك: "لقد تجاوزنا توقعاتنا فيما يتعلق بالمشتركين، وحقيقة أن ميسي ذهب إلى إنتر ميامي ساعدنا على تحقيق ذلك قليلا".

وكان النجم الأرجنتيني الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022 في قطر، قد انتقل رسميا في يوليو الماضي إلى إنتر ميامي حتى 2025، في صفقة قدرت قيمتها بـ 60 مليون دولار سنويا.

واعتبارا من 1 سبتمبر، تبيع "آبل" الباقة الموسمية للدوري الأميركي لكرة القدم مقابل 12.99 دولارا شهريا أو 25 دولارا في الموسم، وذلك للمشتركين أساسا في خدمة "آبل تي في بلس".

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا رائعا وقاد فريقه إنتر ميامي إلى احراز كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية في كرة القدم، بفوزه على ناشفيل 10-9 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1، السبت.

لكن السعر سيكون 14.99 دولارا في الشهر أو 29 دولارا في الموسم لغير المشتركين في خدمة تلفزيون "آبل"، نقلا عن الحرة.

وقال كارسون إن "أكثر الأشخاص الذين يشتركون في الخدمات الرياضيةن يميلون إلى أن يكونوا أكثر ولاء من غيرهم".

وأضاف أن المشاهدين الذين يشتركون في خدمة البث المباشر لمشاهدة عرض ما، "يميلون إلى إلغاء الاشتراك بعد مشاهدة العرض، بعكس الأحداث الرياضية التي تمتد لعدة أشهر".



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