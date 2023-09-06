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3 خطوات لتقع بحب وظيفتك .. جربها

9/6/2023 2:28:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفاد مسح سنوي تجريه مجموعة أبحاث "كونفرنس بورد" ، بأنّ أكثر من ثلث الأمريكيين يجدون أنّ وظائفهم غير مرضية ما يعني أن 3 أو 4 موظفين من أصل 10 يعيشون حياة "اليأس الهادئ" بحسب ما ذكره هنري ديفيد ثورو.

وبين عامي 2000 و2016، اقتربت أمريكا من حافة شعور نصف عدد السكان بعدم الرضا الوظيفي.

السعادة الوظيفية والحياة


وعادة ما يخلط الأشخاص على نحو غير مفيد بين القيمة الذاتية والحياة المهنية. وتتحوّل تعاستنا في العمل إلى تعاسة في الحياة، ما يزيد من المخاطر.

ألن يكون جيدًا التوقّف عن الغيرة ممّن يحبّون وظائفهم وأن نصبح واحدّا منهم؟

هناك الكثير من النصائح المهنية حول كيفية طلب زيادة في الراتب، والحصول على ترقية، والتعامل مع رئيس صعب المراس، وإدارة الآخرين، وما إلى ذلك. لكنّ قلّة يعالجون القضية الأساسية المتمثلة بسعادتك اليومية في العمل.

أما العوامل التي في وسعها قلب الموازين المتّصلة بالسعادة الوظيفية، فقد تتلّخص في رغبتنا الفطرية بثلاثة أشياء: التحكّم بحياتنا، والتواصل الإيجابي اليومي، والفرح والمعنى المستمد من كيفية قضاء وقت يقظتنا الذي يمر جزء كبير منه بالعمل.

والطريقة لدمج حاجتنا إلى التحكم (بحياتنا)، والتواصل، والمعنى، على مدار الساعة تتمثّل بمصطلح "صياغة الوظيفة" الذي تستخدمه آيمي رزيسنيوسكي، عالمة النفس في جامعة ييل، وجين إي داتون أستاذة إدارة الأعمال وعلم النفس في جامعة ميشيغان.

وجاء في دراسة تناولت هذا الموضوع، أنّ الأمر يتعلّق بكيفية "السيطرة على بعض هذه العوامل أو إعادة صياغتها".

المشكلة لا تكمن في الوظيفة

وقد يعاني الأشخاص الذين لا يحبون وظائفهم ويشتكون باستمرار من واقعهم. بل ربما يعانون من التوتر المزمن الذي يتمتع بعواقب طبية خطيرة، تشمل ضمنًا ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وانخفاض الصحة العقلية، بحسب ما توصّل إليه تحليل تلوي للدراسات أجرته كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد وكلية هارفارد للأعمال.

هناك أيضًا عوامل مرتبطة بالسعادة الوظيفية لا نتحكم فيها كثيرًا، مثل مديرك في العمل. وحوالي نصف عدد الأشخاص أقدموا على ترك وظائفهم "للابتعاد عن مديرهم"، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة "غالوب". كما تلعب الرواتب دورًا مهمًا أيضًا.

ولكن، لا يقرّر الأشخاص عادة من هو مديرهم الذي قد يتغيّر فجأة (للأفضل أو للأسوأ). أما بالنسبة للمردود المادي، فقد أظهرت الدراسات أن تأثيره على السعادة قصير المدى فقط.

وركّز بحث رزيسنيوسكي وداتون على ثلاثة عوامل رئيسية للحصول على الرضا الأعمق في مكان العمل، تقع ضمن نطاق تأثيرك: 1) تحسين وظيفتك لإضافة أجزاء تحب القيام بها وإزالة الأجزاء التي لا ترغب بها. 2) بناء علاقات أفضل مع زملائك. 3) إعادة صياغة وظيفتك لإضافة المعنى والهدف.

ولخّصتها رزيسنيوسكي على نحو جيد في بودكاست العلوم الاجتماعية "The Hidden Brain". ولم تكن أبحاثها مع داتون نظرية فقط. إذ قاما بوضع دليل تعليمات حول كيفية "صياغة العمل".

اخترق وظيفتك

ابدأ بإعداد ثلاث قوائم. الأولى ضمّنها كل الأمور التي تحبها حاليًا في وظيفتك، البسيطة والمهمة. الثانية، ضمّنها كل المتاعب والمشاكل التي تواجهها في وظيفتك، بدءًا من الأمور البسيطة وصولًا إلى النظامية منها. والثالثة، ما ترغب بالقيام به من مهام ضمن الإطار الوظيفي ولا تفعله راهنًا، حتى لو لم يكون متّصلًا بالمهام التي تتقاضى أجرًا من أجل إتمامها.

ثم، راجع بنود القائمتين (2) و(3). كي تحقق انتصارات سهلة. وأولًا يمكنك البدء بإضافة وطرح ما يمكن تطبيقه راهنًا، والبنود الأخرى قد يستغرق تحقيقها شهورًا. بعضها سيحتاج ربما إلى موافقة مدرائك (الذي نأمل أن يكونوا ممن يرغبون بتعزيز السعادة في مكان العمل) لكن العديد منهم لا يرغبون بذلك. وبعض التغييرات قد تكون متصلة بعملك مباشرة فيما أخرى تعزّز من سعادتك أو تخفّف من الإجهاد حين تقوم بعملك.

تمتّع برفقة زملائك في العمل

لا يمكنك فعل الكثير لتغيير مجموعة الشخصيات التي تعمل معها. لكن يمكنك تعزيز كل واحدة من تلك العلاقات، وفقا لما جاء في موقع سي ان ان بالعربية.

تعرّف إلى المزيد ممّا يطمح إليه الآخرون وساعدهم على تحقيقه، حتى لو لم تكن مديرهم. اجعل الاجتماعات أكثر متعة أو جاذبية. ساعد بتقليل طول تلك الاجتماعات وحضورها الإلزامي وتكرارها. حاول إدخال الفكاهة طوال اليوم.

لا يتطلب التعرّف إلى زملائك بشكل أفضل أكثر من طرح الأسئلة عليهم، ما يعمّق ارتباطك بهم. وكلّما زاد تواصلك معهم، زاد تطلّعك للعمل معهم كل يوم. وهذا الأمر سينعكس ايجابيًا على وظيفتك.

الميزة الإضافية لهذا الجهد الثاني أنه يزيد من سعادة زملائك أيضًا، وربما يساعدهم على ترجيح كفة ميزانهم إلى الجانب "المرضي" وما هو أبعد من ذلك.

قم بإنشاء مسمى وظيفي جديد في رأسك


ركز بحث داتو ورزيسنيوسكي جزئيًا على مجموعة من موظفي التنظيف في مستشفى. إنها وظيفة قد يفترض غالبية الناس، من دون ممارستها، أنها ستكون غير مرضية. أما تنظيف أحواض السرير والتفاعل مع المرضى ومن يحتضرون، تُعد وظيفة أحلام القليل من الناس.

لكن ما وجدوه أنّ العامل المهم بين أولئك الذين أبلغوا عن إعجابهم بوظيفتهم هو كيفية إعادة صياغتها معرفيًا. كانت مهام العمل نفسها بالنسبة للجميع، لكن من أحبوا ما يقومون به اعتقدوا أنهم يلعبون دورًا حاسمًا في شفاء المرضى. واعتبر أحد العاملين في المستشفى نفسه "سفيرًا".

ولا يتعلّق الأمر فقط بالتفكير بشكل مختلف، لأن لذلك تأثير محدود عندما لا يتغير شيء آخر. لقد أدى التفكير بشكل مختلف إلى تغيير الطريقة التي يؤدون بها المهمة أيضًا.

اقرأ أيضا:
السعادة في العمل ليست مستحيلة .. فكيف نحققها؟












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