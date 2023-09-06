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أفضل طرق التخلص من رائحة العرق

9/6/2023 2:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في هذه المقالة سوف نتعرف على افضل طرق التخلص من رائحة العرق، وتشمل تلك الطرق، طرقا طبيعية وغيرها، ومن اين تأتي رائحة التعرق؟، وأسبابها، وافضل طريقة لاستخدام مزيلات العرق، يمكنك الان التمتع بصيف ممتع دون الحرج من رائحة عرق، وتخلص منها نهائيا.

افضل طرق التخلص من رائحة العرق

من اين تأتي رائحة العرق؟
هي الرائحة التي تنتج بشكل طبيعي عندما يتعرق الجسم، نتيجة لقيامه بوظائفه الحيوية الأساسية، وهي تتكون من مزيج من المركبات الكيميائية التي تفرزها الغدد العرقية الموجودة في مناطق مختلفة من الجسم، خاصة تحت الإبطين، مثل الأملاح المعدنية كالصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم، وتلعب هذه الأملاح دوراً هاماً في تنظيم مستويات التوازن المائي في الجسم، بالإضافة إلى أن الماء يشكل نسبة كبيرة من العرق.


بالإضافة إلى ذلك، تحتوي رائحة العرق على مجموعة متنوعة من المركبات الأخرى مثل الأحماض الدهنية والأمينات والبروتينات، والتي تتفاعل مع البكتيريا الموجودة على سطح الجلد، مما يؤدي إلى تكوين رائحة خاصة، وهي رائحة التعرق، والتي تختلف من شخص لآخر وفقاً لعدة عوامل مثل الأنشطة البدنية والعوامل الوراثية وغيرها.

يُعتبر العرق من الأمور الطبيعية التي تحدث في الجسم، ويمتلك وظيفة أساسية هي التحكم في درجة حرارته والحفاظ على توازنه، وهناك بعض العوامل التي تؤثر على رائحة التعرق، أبرزها التغذية، فالأطعمة التي نتناولها لها دوراً كبيراً في التأثير على الرائحة الخاصة بكل فرد، مثل البصل والثوم، اللذان ينتجان رائحة عرق سيئة للغاية وغير محببة.

ويؤثر النشاط البدني أيضًا على رائحة التعرق، فعند ممارسة التمارين الرياضية أو القيام بمجهود بدني، يتم إفراز العرق بكميات كبيرة وتتغير المركبات الكيميائية التي تنتجها وتتفاعل مع خلايا الجلد، مما قد يؤدي إلى زيادتها وظهور روائح غير مستحبة، كما تلعب العوامل الوراثية دوراً هاماً في تحديد رائحة التعرق، نتيجة لتأثير الجينات التي يرثها الأبناء من الآباء والأجداد، على نشاط الغدد العرقية وتركيب المركبات الكيميائية، وبالتالي تختلف من فرد لآخر.

أسباب رائحة العرق
●زيادة نشاط الغدد العرقية نتيجة للحرارة العالية أو التوتر أو ممارسة التمارين البدنية الشاقة.

●التغيرات الهرمونية التي يمكن أن تؤثر على رائحة التعرق، خاصة خلال فترات البلوغ والحمل وفترة انقطاع الطمث لدى النساء.

●التغير في النظام الغذائي وتناول أطعمة مسببة ظهور رائحة عرق كريهة وغير محببة.

●قلة النظافة الشخصية التي تساهم في نمو البكتيريا في مناطق مختلفة من الجسم بشكل مفرط.

●التعرض للقلق والتوتر والعصبية قد يسبب إفراز العرق وتفاعله مع البكتيريا الموجودة على سطح الجلد مما يسبب ظهور رائحة كريهة.

●الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري وأمراض الكبد والكلى وغيرها، لأنها تؤدي إلى تراكم الأحماض الكيتونية في الدم وظهور رائحة عرق سيئة وغير محببة.

●عدم حصول الجسم على احتياجاته من الفيتامينات والمعادن، قد يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة للعرق، كما أن سوء امتصاص الجسم للمعادن والفيتامينات يمكن أن ينتج عنه رائحة مزعجة وغير محببة.

●حدوث مشاكل صحية في الغدة الدرقية، ما يؤثر على قدرة الجسم على إفراز العرق، ويتسبب في زيادته، وبتالي ظهور رائحة كريهة.

●تناول بعض أنواع الأدوية التي تزيد من إفراز العرق بشكل مفرط مثل مضادات الاكتئاب، والأدوية الهرمونية، وأدوية القلب.

●الجينات الوراثية، فهناك اضطراب وراثي نادر يعرف باسم " متلازمة رائحة السمك" يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة للجسم.

افضل طرق التخلص من رائحة العرق
غالبا ما تكون رائحة التعرق مشكلة شائعة لدى العديد من الأشخاص، حيث يتسبب إفراز العرق في الجسم في ظهور رائحة غير مرغوب فيها، وقد تكون مزعجة ومحرجة للكثيرين، وهناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها للتخلص منها، والتي قمنا باختبار افضل طرق التخلص من رائحة العرق من بينها والتي تتضمن الاتي:

النظافة الشخصية
تأتي النظافة الشخصية الخطوة الاولى في افضل طرق التخلص من رائحة العرق فهي أهم الخطوات التي يجب الاهتمام بها للتخلص من تلك الرائحة والحفاظ على صحة الجسم، إذ ينبغي الاستحمام باستمرار خاصة عند ممارسة أي نشاط بدني أو مجهود كبير، لأنه يتسبب في تعرق الجسم بشكل مفرط، ما يسبب ظهور رائحة كريهة، لذا يجب الاستحمام مرة واحدة يومياً على الأقل يومياً للتخلص من البكتيريا الموجودة على البشرة المسببة لظهور رائحة التعرق الكريهة.

وينصح باستعمال صابون مضاد للبكتيريا والذي يحتوي على مواد مضادة للروائح، عند غسل الجسم، كما يُفضل استخدام منتجات المضادة للتعرق التي تحتوي على المواد الفعالة مثل الألومنيوم كلوريد أو الزنك ريثيونات لتقليل إفراز العرق ومنع ظهور روائح غير المرغوب فيها.

استخدام مزيلات العرق
تُعد مزيلات العرق من الوسائل الفعالة للتخلص من الرائحة الكريهة والغير محببة للجسم، لاحتوائها على مواد تساعد على تقليل إفراز العرق ومنع ظهور الروائح السيئة، ويُفضل استخدام مزيلات العرق التي تحتوي على الألومنيوم كلوريد أو الزنك ريثيونات، مع الحرص على استعمالها بانتظام وتطبيقها على بشرة نظيفة وجافة.

اختيار الملابس المناسبة
من اهم و افضل طرق التخلص من رائحة العرق ايضا هي نوعية الملابس التي ترتديها فهناك بعض أنواع الملابس التي تتسبب في ظهور رائحة عرق كريهة، بسبب حبس الحرارة والرطوبة داخل الجسم، وبالتالي زيادة إفراز العرق وظهور رائحة غير محببة، لذا يجب اختيار الملابس المصنوعة من القطن الطبيعي لأنها تسمح بتهوية الجسم وامتصاص العرق، وارتداء ملابس نظيفة وجافة، لتفادي تراكم العرق أو ظهور رائحة كريهة.

ويُفضل تجنب الملابس الضيقة والمصنوعة من الألياف الاصطناعية والملابس المصنوعة من الصوف أو الحرير، حيث يمكن أن تزيد من احتفاظ الروائح الكريهة الناتجة عن العرق، بالإضافة لذلك ينبغي تغيير الملابس بشكل منتظم لتفادي ظهور الرائحة الكريهة التي تنتج عن تراكم العرق فيها.

الانتباه للنظام الغذائي
هناك بعض أنواع الأطعمة التي تتسبب في ظهور روائح عرق كريهة للجسم، خاصة الثوم والبصل والتوابل الحارة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، لذا ينصح بالتقليل من تناول هذه الأطعمة خاصة قبل الخروج من المنزل أو عند ممارسة التمارين الرياضية أو في حالات التعرق الشديد.

كما أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في التخلص من رائحة التعرق الكريهة، مثل الخضروات الورقية الخضراء، وهي مزيل طبيعي، مثل البقدونس، الكزبرة، الروزماري، الكرفس والريحان، أيضاً الخيار، والجزر والبازلاء.

والفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات لاحتوائها على نسبة منخفضة من الكولين الذي يقلل من رائحة العرق الكريهة، مثل الكيوي، التفاح، الموز والجريب فروت، بالإضافة إلى المشروبات العشبية لاحتوائها على مواد فعالة في إزالتها، مثل البابونج، القرنفل، القرفة، الشمر، اليانسون والمرمية.

استعمال بودرة التلك
بودرة التلك واحدة من أهم وافضل طرق التخلص من رائحة العرق التقليدية التي تساعد في التخلص من تلك الرائحة، لما لها من دور كبير في امتصاص الرطوبة والحفاظ على جفاف الجسم، مما يقلل من إفراز العرق وظهور الروائح غير المستحبة، ومن الضروري الحفاظ على جفاف الجسم، خاصة المناطق الحساسة ومنطقة الإبطين، لأنها تزيد من تكون البكتيريا وتراكمها بها وظهور رائحة عرق كريهة.

ترطيب الجسم
الحفاظ على مستويات الرطوبة في الجسم من الطرق الهامة التي تساهم في التخلص من رائحة العرق، حيث ينبغي شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم، و تخفيف رائحة التعرق، حيث يساعد على تخفيف تركيز المواد الكيميائية في العرق، فعندما يكون الجسم مجففًا، فإنه يزيد من إفراز العرق للتبريد، مما يؤدي إلى ظهور رائحة غير مستحبة، بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بتجنب تناول المشروبات المنبهة والتي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مثل القهوة والشاي والكحول، لأنها قد تزيد من إفراز العرق.

التخلص من الشعر الزائد
الشعر الزائد في المناطق الحساسة من الجسم أكثر عرضة لتراكم البكتيريا والجراثيم وبالتالي ظهور رائحة عرق كريهة ومزعجة، لذا يجب إزالة الشعر الزائد أسفل الإبطين وفي المنطقة الحساسة بشكل منتظم، للحفاظ على رائحة مثالية للجسم.

العلاجات المنزلية
هناك بعض الوسائل الطبيعية والعلاجات المنزلية التي يمكن اللجوء إليها للتخلص من رائحة العرق، مثل خل التفاح، الذي يعتبر بمثابة مضاد للبكتيريا والروائح الكريهة، ويساهم في توازن درجة حموضة البشرة وتقليل نمو البكتيريا المسببة للروائح، وماء الورد الذي يُعتبر مزيل طبيعي ومثالي لتلك الرائحة الكريهة، بالإضافة إلى زهرة اللافندر التي تستخدم كمعطر طبيعي للجسم.

تجنب التوتر
من افضل طرق التخلص من رائحة العرق ايضا ومن اهمها الابتعاد عن القلق والتوتر، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة إفراز العرق وتراكم البكتيريا في مناطق مختلفة من الجسم، وبالتالي ظهور رائحة غير مستحبة، لذا يفضل الابتعاد عن مسببات التوتر وممارسة بعض التمارين الرياضية وأنشطة الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

استشارة الطبيب
في حالة عدم تحسن بعد اتباع الطرق والوسائل السابقة، فمن الافضل استشارة الطبيب لمعرفة العلاج المناسبة، لعلاج مشكلة فرط التعرق ذو الرائحة الكريهة، فقد يوصي الطبيب باستخدام مزيلات عرق قوية أو وصف مضادات حيوية في حالة وجود عدوى بكتيرية.

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