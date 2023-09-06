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معان الثقافي ينظم ندوة علي عوجان قراءة في مسيرة وحياة

9/6/2023 2:28:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حسين كريشان






معان - أقام ملتقى معان الثقافي ندوة ثقافية بعنوان "علي عوجان قراءة في مسيرة وحياة"، أحد رجالات معان" تزامنا مع ذكرى وفاته الرابعة والثمانين، تحت رعاية الدكتور بركات عوجان وزير الثقافة الأسبق.
وشارك في الندوة التي أقيمت في مركز الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي في مدينة معان؛ الدكتور سعد أبو ديه، والباحث عبدالله آل الحصان، والباحث عمر العرموطي، وأدار الندوة شرحبيل عبكل، بحضور مدير ثقافة محافظة معان الدكتور يوسف الشمري وعدد من مديري الدوائر وأبناء المجتمع المحلي.
استهل الندوة الباحث عبدالله آل الحصان، بالحديث عن علي عوجان مستعرضا ولادته ونشأته، وتعليمه، وحياته العملية، ونشاطاته، وصفاته، ونشاطه الحزبي، وعلاقته بالأمير عبدالله بن الحسين، وصالونه الثقافي والسياسي في ثلاثينيات القرن الماضي.
وأكد آل الحصان، أن علي عوجان شخصية ذكية فاقت زمنها بكثير في مرحلة مهمة من تأسيس الأردن، فهو يمتلك بعد نظر، وإدراكا سياسيا واجتماعيا وثقافيا مختلفا، وهو شخصية غيورة على وطنها طالبت بالمصلحة العامة، وكان مناهضا للانتداب البريطاني، يدعو إلى أن تبقى البلاد مستقلة وأن يتسلم إدارتها أبناؤها تحت ظل قيادة هاشمية.
ولفت الدكتور سعد أبو ديه، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، إلى مكانة علي عوجان، أنه كان رجلا على مستوى الإمارة كلها وليس معان فقط، فقد سطع اسمه حين عمل مساعدا لمدير الخزينة في عهد الإمارة وما قدمه في تلك الفترة.
وأكد أبو ديه، أن تفوق علي عوجان وتميزه، كان بسبب نشأته والإعداد الذي حصل عليه من قبل أسرته، مما أهله ليكون متفوقا في دراسته وعمله ونشاطها السياسي والثقافي.
وقال الباحث عمر العرموطي: "إن الراحل علي عوجان كان شابا مبدعا له أثر طيب في عهد الإمارة قبل أن يتوفاه الله عن عمر ناهز 29 عاما، وعلى الرغم من وفاته وهو في مقتبل العمر، إلا أنه قدم الكثير للأردن ومعان".
وأكد العرموطي، أن علي عوجان كان أنموذج للمواطن الصالح والموظف المثالي الغيور على وطنه، وخلال عمله في تنظيم وتطوير الأنظمة المالية في إمارة شرق الأردن، فقام بمسؤوليته أحسن قيام، في ظروف صعبة عاشتها البلاد تحت الانتداب البريطاني.
ومن الجدير بالذكر، أن المرحوم علي عوجان من مواليد الكرك، تلقى تعليمه في مدارس الكرك والسلط والقدس، حاصل على شهادة الحقوق بامتياز العام 1932م من جامعة دمشق، وهو بذلك أول شخص من معان يحصل على الشهادة الجامعية. وكان يتقن اللغات التركية والإنجليزيّة والفرنسية، إضافةً إلى اللغة العربية.
وكان من أوائل الذين عملوا في وزارة المعارف (التربية والتعليم حاليا)، بوظيفة كاتب، ثم عمل محاسبا للتقاعد الكفالات، ومساعدا لمدير الخزينة (بمرتبة أمين عام وزارة المالية حاليا) لمدة سبع سنوات. إلى جانب كونه ناشطا حزبيا وثقافيا واجتماعيا.



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