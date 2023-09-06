دراسة: اعرف شخصيتك من نوع قهوتك
التاريخ
9/6/2023 2:28:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- تعد القهوة جزءا لا يتجزأ من حياة الكثيرين من الناس، فهي بمثابة "طقسهم اليومي الجميل". لكن هل تعلم أن نوع القهوة التي يختارها المرء يمكن أن يكشف الكثير عن شخصيته؟ وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن دراسة أجريت على محبي القهوة في المملكة المتحدة وجدت أنه يمكن معرفة شخصية الإنسان من خلال نوع القهوة، التي يحبها، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية". وأوضحت أن الدراسة أجرتها سلسلة وجبات سريعة شهيرة في بريطانيا وشملت أكثر من ألفي شخص.
شخصيتك من نوع قهوتك
- إذا كنت تحب القهوة المنكهة، فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان سعيد يحب التسلية.
- إذا كنت تحب القهوة المثلجة، فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان يحب الحياة وعاشق جيد.
- إذا كنت تحب الإسبرسو المزدوجة (double espresso)، فأنت غالبا تحب السفر والقراءة.
- أما عشاق الإسبرسو، فهم على الأغلب حاصلون على درجة علمية معينة.
- عشاق "الفلات وايت" يعدون صادقين وجديرين بالثقة، فيما يعد محبو "الموكا" أكثر جاذبية.
- إذا كنت من محبي "لاتيه" (Latte) فأنت تحب السعادة للناس.
- في حال كنت تحب "كابوتشينو" فأنت راض عن الحياة.
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