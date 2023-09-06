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دراسة: اعرف شخصيتك من نوع قهوتك

9/6/2023 2:28:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- تعد القهوة جزءا لا يتجزأ من حياة الكثيرين من الناس، فهي بمثابة "طقسهم اليومي الجميل". لكن هل تعلم أن نوع القهوة التي يختارها المرء يمكن أن يكشف الكثير عن شخصيته؟ وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن دراسة أجريت على محبي القهوة في المملكة المتحدة وجدت أنه يمكن معرفة شخصية الإنسان من خلال نوع القهوة، التي يحبها، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية". وأوضحت أن الدراسة أجرتها سلسلة وجبات سريعة شهيرة في بريطانيا وشملت أكثر من ألفي شخص.
شخصيتك من نوع قهوتك
- إذا كنت تحب القهوة المنكهة، فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان سعيد يحب التسلية.
- إذا كنت تحب القهوة المثلجة، فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان يحب الحياة وعاشق جيد.
- إذا كنت تحب الإسبرسو المزدوجة (double espresso)، فأنت غالبا تحب السفر والقراءة.
- أما عشاق الإسبرسو، فهم على الأغلب حاصلون على درجة علمية معينة.
- عشاق "الفلات وايت" يعدون صادقين وجديرين بالثقة، فيما يعد محبو "الموكا" أكثر جاذبية.
- إذا كنت من محبي "لاتيه" (Latte) فأنت تحب السعادة للناس.
- في حال كنت تحب "كابوتشينو" فأنت راض عن الحياة.



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