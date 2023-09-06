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الوسواس القهري.. العيش في حلقة مفرغة.. والاكتشاف المبكر طوق النجاة

9/6/2023 2:28:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان - "هل اقفلت الباب أم لا.. لا استطيع الجلوس في هذا المكان لربما متسخ.. علي غسل يدي مرة أخرى.. هل تأكدت من موقد الغاز أنه مغلق"، قد تبدو تلك العبارات بسيطة للبعض، ولكنها للمصابين بالوسواس القهري هي حلقة مفرغة يدورون حولها مرارا وتكرارا من دون توقف لتقف عائقا في طريق عيش حياة مريحة أو حتى سعيدة.
وتأتي "الوساوس" على شكل أفكار تتخبط في داخل الإنسان وتدخله في دوامة من القلق والضيق الدائم تتبعها محاولات البحث عن طريق النجاة، لكن من دون جدوى في أحيان كثيرة.
وفي الحقيقة يمكن للإنسان أن يحاول تجاهل وساوسه أو يوقفها، لكن لن يؤدي هذا سوى لزيادة شعوره بالضيق والقلق، ويبقى السؤال: ماذا لو اكتشفته مبكرا وتعالجت منه هل كان سأعيش حياة كالبقية دون ضيقا أو قلق؟..
ووفقا لمؤسسة مايو كلينك الطبية يتسم اضطراب الوسواس القهري (OCD) بنمط من الأفكار والمخاوف غير المرغوب فيها (وساوس) تدفع الفرد إلى القيام بسلوكيات تكرارية (سلوكيات قهرية) وتعيق هذه الوساوس والسلوكيات القهرية الأنشطة اليومية وتتسبب في ضيق شديد، لذلك فإن الحصول على العلاج في أسرع وقت يمكن أن يساعد على الوقاية من أن تزداد حالة اضطراب الوسواس القهري (OCD) سوءا، وتعطيل نشاط الفرد وعاداته اليومية.
سوزان (اسم مستعار) بدأ مسارها الشاق برفقة اضطراب الوسواس القهري الـ ocd عندما تم تشخيصها بالتهاب السحايا وهي طفلة وفي وقتها لم تكن تعلم ما معنى هذا المرض. "ما كنت بعرف شو معنى هالمرض ولا بعرف معنى الموت.. هذا الحادث عمل عندي نقلة مفصلية، وبت أتعلم شعور الخوف الذي زرع في داخلي".
وتشير سوزان أنها أصبحت طفلة محصنة لنفسه من المرض والاحتكاك بالناس بطريقة شبه "هستيرية"، وفي تلك الفترة أمضت الكثير من الوقت تقرأ عن الأمراض والعدوى والموت للحد الذي أدخلها في دوامة من المشاعر المتخبطة. وتقول واصفة هذه المرحلة "صرت أشعر إني تشربت من أعراض كل الأمراض يلي قرأت عنها وسكنت فيِّ".
أخفت قدر المستطاع كل هذه الاضطرابات بداخلها ولم تصارح عائلتها بها من خوفها من أن ترعبهم عليها للمرة الثانية، لكن مع الوقت وبعد سنوات طويلة من السكوت ووصولها للجامعة انتهى الأمر بمصارحتها لهم، لأن الأمر تطور لحد الهوس.
وتشير سوزان إلى أنه تم تشخيصها باضطراب الوسواس القهري ocd واضطراب التوهم المرضي Hypochondri في العام 2018، "كنت أترك العلاج في منتصفه، أتخبط، أشك انه في مؤامرة تُحاك ضدي، حتى مع طمأنة الأطباء.. سكنت داخلي قناعات أني فعلاً مريضة وعلى أعتاب الموت"، وقد بدأت تظهر عليها أعراض لأمراض عديدة وفي بعض الأوقات هذه الأعراض، وهو ما يسمى بأعراض جسدية ذات منشأ نفسي، على إثرها أسقطت فصلا بجامعتها بالرغم من تفوقها الدراسي في عز عِراكها النفسي.
وفي العام 2021 عقدت سوزان نية التشافي، وعاهدت نفسها بالقوة لأجل عائلتها أولاً ولأجلها أخيراً، وحصلت على مرادها بالنهاية وتقول "لله الحمد استطعت أن أتعالج وأتشافى بنسبة كبيرة".
الاختصاصية النفسية عصمت حوسو بينت أن اضطراب الوسواس القهري يصاب به الكثير من الأشخاص بحكم الضغوطات التي يمرون بها، ووفق التشخيص الطبي فإنه شكل من أشكال مرض القلق.
وتوضح حوسو أن الأسباب متعددة للوسواس القهري، لكن هناك فرضيات علمية، منها الاستعداد الجيني الوراثي والجانب البيولوجي المتعلق بالنواقل العصبية، بالإضافة لأسباب بيئية تتعلق بظروف تنشئة الإنسان، والضغوط النفسية التي يتعرض لها خلال سنوات حياته وطريقة التربية وعقد الطفولة التي يواجها في صغره، وغالبا هي مجموعة من العوامل معا وليس سببا واحدا.
وتشير حوسو أن الوسواس القهري غالبا ما يبدأ في سن المراهقة وخلال هذه المرحلة يواجه المراهق جميع أنواع الوسواس مثل النظافة المبالغ بها والخوف من التلوث أو الشك أو الحاجة إلى أن تكون الأشياء بشكل منظم أو أفكار عدوانية حول فقدان السيطرة وايذاء النفس أو الآخرين أو غيرها من أشكال الوسواس وهي عديدة.
وبذلك إذا لاحظ الأهل على الطفل وجود شكل من أشكال الوسواس القهري وظهور الأعراض، ينصح بأخذه للطبيب المختص فمن الممكن أن يتعافى في البداية بحسب حوسو، وذلك من خلال العلاج السلوكي إلى جانب مراعاة التغيرات الهرمونية والسلوكية التي تظهر عند المراهقين.
ولكن من جهة أخرى، إذا كان الأهل في مرحلة إنكار أو كانوا على علم بوجود استعداد جيني في العائلة وأن الطفل لديه احتمالية للإصابة بالمرض ومع ذلك ينكرون ويتجاهلون ذلك، فإن مرحلة الشفاء تكون صعبة للغاية ويزداد الوسواس مع الوقت، وفق حوسو.
وتشير إلى أن الفرد كلما تقدم في العمر تقل ادواته وتزيد سيطرة الوسواس عليه ويصل لمرحلة الاضطراب الحقيقي، لافتة إلى أن اضطراب الوسواس القهري شائع جدا بين المراهقين وينتشر أكثر بسبب القلق والاكتئاب والظروف المحيطة بالفرد.
وتلفت حوسو إلى أنه في بعض الاحيان تزداد الضغوطات وتضعف الأدوات وبذلك قدرة تحمل الإنسان تنخفض وتنهار خصوصا مع التقدم بالعمر، لذلك تطالب الأهل بالوعي الكافي وعدم إهمال أي سلوك غريب في فترة المراهقة لانه خلالها تحدث تغييرات هرمونية كبيرة في مرحلة انتقالية من الطفولة إلى مرحلة الشباب، فهذه التغيرات ملحوظة، ولكن يجب الوقوف عندها في مراحل مبكرة.
وتشدد حوسو أن المتابعة المستمرة والوعي الذاتي والاجتماعي والأسري تساعد في معالجة هذا المرض، مشيرة أن الفرد الذي يراقب نفسه ويكتشف إصابته بالوسواس ويلجأ للعلاج الدوائي والسلوكي بشكل كاف فإنه يشفى منه تماما، فقط يحتاج المرض لمتابعة وصبر وعملية طويلة.
ومن الجانب التربوي، يبين الدكتور عايش نوايسة انه كلما كان الأهل قريبين من أبنائهم كلما كانوا قادرين على إدراك التصرفات والسلوكيات التي تصدر منهم، موضحا أن الجانب السلوكي من الممكن ملاحظته واذ تم ذلك مبكرا يمكن تعديل هذا السلوك وما يرتبط به من تصرفات لاحقا.
ويلفت نوايسة إلى أن سلوك الطفل المختلف قد يكون خطرا على مسلكه وشخصيته وتفكيره واندماجه الاجتماعي وتفاعله مع المحيط به، ولذلك من المهم أن يكون الأهل على درجة كبيرة من الوعي.
ويضيف نوايسة أن الصحة النفسية هي القدرة على التكيف مع الضغوطات الطبيعية في الحياة، لافتا إلى أن الوسواس القهري يرتبط بصورة كبيرة بأفكار متربطة بمخاوف متكررة تؤدي إلى نشوء سلوكيات قهرية بشكل يؤدي إلى إعاقة حياة الشخص وبهواجس غير موجودة على أرض الواقع.
ويذكر نوايسة أن الجمعية المليكة للتوعية الصحية في الأردن أشارت في أحد تقاريرها انه رغم انتشار الأمراض النفسية ومنها الوسواس القهري، إلا أنه في كثير من الأحيان لا يتم تشخيصها، كما أن العديد من المرضى يترددون في طلب المساعدة الطبية.
ويشدد نوايسة أن الوصول إلى مرحلة متوازنة يعني توفير بيئة إيجابية للنمو النفسي، إذ أشارت العديد من الدراسات إلى أن هناك عددا من الخصائص للفرد المتمتع بصحة نفسية إيجابية منها التوافق الاجتماعي والذي يشمل التوافق الأسري والمدرسي والمهني والمجتمعي بمعناه الواسع، والتوافق الشخصي يشمل الرضا عن النفس، والشعور بالسعادة ودلائل ذلك الراحة، الأمن، الثقة، احترام وتقبل الذات، والتسامح مع الذات، إضافة إلى الشعور بالسعادة مع الآخرين.



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