في الوقت الذي تواصلت فيه احتجاجات مزارعين ومالكي محال زهور على قرار نقل بورصة الزهور من موقعها الحالي في حدائق الملك عبدالله إلى مجمع رغدان السياحي، اكدت امانة عمان الكبرى أن الموقع الجديد سيسهم بتطوير التبادل التجاري للزهور.



وطالب تجار ومستوردو ومزارعو بيع الورود والأزهار الأمانة بإعادة تأهيل موقع البورصة بدلاً من نقلها، فيما كانت الأمانة طرحت عطاء إعادة تأهيل موقع البورصة الحالي بمساحات وممرات متعددة لإعادتها كحديقة جاذبة للأسر العمّانية.



وتتلخص مطالب المحتجين، بضرورة إجراء دراسة دقيقة لتأثيرات نقل البورصة على مصالح المزارعين وأصحاب المحلات التجارية، واشراكهم في عمليات اتخاذ القرار المتعلق بالنقل الذي يؤثر على قطاعهم الذي تدهور بشكل كبير خلال جائحة كورونا.



ويقول أحد مستوردي الورد، فضل عدم ذكر اسمه، أن التجار طالبوا الأمانة بشكل مستمر بضرورة إجراء أعمال ترميم وصيانة للبورصة الحالية، لكنهم كانوا يتلقون وعودا دون جدوى، وحججاً بإنشاء بورصة جديدة، مطالبا الأمانة بالتراجع عن قرار النقل والعمل على إعادة تأهيل موقع البورصة الحالي.



وتتبع البورصة لإدارة "الأمانة" التي تتحصل على رسوم إدارية تبلغ 4 % من مجمل البيع، فيما تضم البورصة 4 شركات تسويقية، تُعنى بعرض محاصيل المزارعين على التجار وبيعها للجمهور، مقابل عمولة تتراوح بين 5 % الى 7 % من البيع، ويكون الدفع بين المزارع والشركة التسويقية مرتين شهريا.



ورجح احد مزارعي الورد، ارتفاع التكاليف على جميع العاملين في القطاع بسبب قرار نقل البورصة من موقعها الحالي إلى مجمع رغدان السياحي، وبالتالي رفع أسعار بيع الورود على المواطنين.



وقال المزارع الذي رفض الكشف عن اسمه، إن موقع البورصة الحالي قريب من معظم محال بيع الورود والازهار، ما يسهم بزيادة مبيعات البورصة لسهولة الوصول إليها.



من جهته، اكد مصدر مطلع، امانة عمان الكبرى أن الأمانة لن تتحمل مبالغ طائلة لتأهيل موقع البورصة الحالي من جديد، ومشيرا إلى أن الانتقال إلى الموقع الجديد لن يرفع التكاليف على العاملين في البورصة.



واضاف ان موقع البورصة الجديد يتمتع بتقنيات عالية الجودة، لغايات تسهيل النقل والتبادل التجاري للزهور، موكدا ان الأمانة طرحت عطاء اعادة تأهيل موقع البورصة الحالي في حدائق الملك عبدالله في وادي صقرة بمساحات وممرات مشاة تمهيدا لإعادة احياء المكان كمتنفس ومساحة خضراء للمواطنين خصوصا وان الموقع ذو مساحة كبيرة يتسع للعديد من النشاطات التي يمكن تطويرها للأطفال والعائلات.



وأكد أن الامانة تسعى لإعادة الحديقة الى ما كانت عليه قبل انتشار محلات تأجير السيارات السياحية وبورصة الزهور، وإعادتها كمنطقة ترفيهية للأسرة بأكملها، ولتكون رئة خضراء للمدينة.



وفي العام 2017 طرحت أمانة عمان الكبرى، عطاء لإنشاء بورصة للزهور في منطقة طريق المطار بالتعاون مع وكالة الإنماء الهولندية، وبإشراف مؤسسة (Dvelop2Build D2B)، وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية.



وصادق مجلس الأمانة عام 2019 على مسودة للاتفاقية الموقعة مع الحكومة الهولندية لتمويل كامل تكاليف دراسة الجدوى الاقتصادية لبورصة الزهور المفترض إنشاؤها في منطقة طريق المطار، التي تتضمن زيادة قيمة المنحة من 190 ألف يورو لتصبح 634 ألف يورو لتغطية قيمة الدراسات المطلوبة وأعمال الدعم الفني اللازم.

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