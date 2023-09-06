فيما تتوالى التصريحات الرسمية بشأن رفع تعرفة المياه المنزلية العام المقبل، أكد مصدر مطلع أنه "لم يطرأ أي تغيير أو رفع على التعرفة المنزلية الحالية المعمول بها حاليا، بالتزامن مع بدء إصدار وقراءة الفواتير بشكل شهري بدلا من ربعي اعتبارا من مطلع أيلول (سبتمبر) الحالي".

وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"الغد"، إلى تقسيم مقطوعية المياه على الشرائح ضمن فاتورة المياه الشهرية، التي يتم البدء بقراءتها وإصدارها اعتبارا من مطلع الشهر الحالي، وبشكل تدريجي، لتصدر بشكل شهري بدلا من مرة كل ثلاثة أشهر، مؤكدا أن "أسعار المياه لكل شريحة بقيت ثابتة كالسابق، إنما تم تعديل تقسيم الشرائح إلى شهرية بدلا من ربعية".



وبحسب التصريحات الأخيرة لوزير المياه والري محمد النجار، فإنه "لدى الحكومة نية لرفع تعرفة المياه للاستهلاك المنزلي، لكن لم يتخذ القرار حتى الآن".



وقال النجار خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية المنعقدة أمس الأول، لمناقشة موضوع توجه الحكومة لرفع أسعار المياه، إنه "من المتوقع أن ترتفع تعرفة فاتورة المياه للقطاع المنزلي للعام المقبل بمعدل 4.6 % تقريبا".



وفيما أعلن النجار عن نيّة الحكومة وملامح خطتها الأولية لرفع تعرفة المياه المرتبطة بالاستهلاك المنزلي، إلا أن تفاصيل إعلان الحكومة عن خطتها لإعادة هيكلة تعرفة المياه بشكل كامل وشامل، والتي أشارت في وقت سابق لجاهزيتها، والذي كان مفترضا أن يعلن عنه في غضون أيلول (سبتمبر) الحالي، ما تزال قيد الانتظار.



وكانت تسريبات حصلت عليها "الغد" سابقا، تشير إلى توجه الوزارة لتبني خطة تتمثل في "تخفيض كمية المياه المفوترة لدى الشريحة الأولى من مشتركي المياه، أو المقطوعية، إلى كمية أقل".



ولفت مصدر مطلع حينها، إلى أن الملامح الأولية لخطة إعادة هيكلة تعرفة المياه؛ تكمن في خفض "مقطوعية" المياه المعمول بها حاليا لدى الشريحة الأولى والبالغة من صفر إلى 18 مترا مكعبا، وهي الشريحة التي تشكل ما نسبته 65 % من الفواتير الصادرة إلى مشتركي المياه على مستوى المملكة، إلى حجم أقل، دون تحديد رقم حتى حينه.



وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، قال في تصريحات صحفية في أيار (مايو) الماضي، إن الحكومة ستعلن عن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.



وأضاف الشريدة حينها أن الحكومة شكلت فريقا وزاريا يعمل على الخطة "وما نزال في بداية الخطة"، مضيفا "ليس لدي أي مؤشرات حقيقية حول هذه الخطة".



وأظهر البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023، إنجاز تقديم مقترح لتعديل تعرفة المياه، ودراسة ماليـة حول التعديل ضمـن خطة الاستدامة المالية، للنقاش بين الوزراء المعنيين: نائب رئيـس الـوزراء، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، وأظهر البرنامج أيضا، أن الحكومة تخطط للموافقة على تعديل تعرفة المياه في شهر أيلول من العام الحالي.



ويتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث في قطاع المياه 13 أولوية، منها تنفيذ شبكات توزيع مياه وجلب ونقل المياه من مصادرها، وإعداد خطة الاستدامة المالية للقطاع، وتنفيذ إستراتيجية تقليل الفاقد من المياه بنسبة 2 % سنويا.



وكانت التسريبات السابقة، أشارت إلى اتفاق أبرم بين وزارة المياه والبنك الدولي بخصوص خطة تقر "خريطة طريق الاستدامة المالية" لقطاع المياه، وسط تلميحات بإمكانية احتواء هذه الخطة على بيانات تعديل أو رفع أسعار المياه في العامين الحالي والمقبل.



وفي الوقت ذاته، أشار التقرير الصادر نهاية العام الماضي عن مجموعة البنك الدولي بعنوان "المناخ والتنمية الخاص بالأردن"، إلى "إعداد خريطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه عبر عملية استشارية من الحكومة الأردنية، تحدد مجموعة من السياسات والتدابير الاستثمارية التي تسهم بغلق العجز التشغيلي للقطاع بحلول العام 2029، ويقلل من تراكم الديون".



ولفت التقرير ذاته، الى أنه "من شأن الإجراءات السياسية والاستثمارية، خفض ديون قطاع المياه بمليارات الدنانير بحلول العام 2040".



وارتباطا مع ما سبق، فإنه برغم أن ملخص الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، شمل واحدا من 4 محاور، وصولا للأمن المائي، وهو تحقيق الاستدامة المالية لعمليات قطاع المياه، لكنه لم ينص صراحة على توجه إجراء تعديل أو رفع لأسعار المياه، في وقت أشار فيه الى مضيه نحو "زيادة الإيرادات بما يكفي لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، مع ضمان حماية هياكل التعرفة للعملاء الأشد فقرا".



ووجهت مختلف المؤشرات والسيناريوهات المتعددة، والتي صدرت مؤخرا عن المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والصادرة عن البنك الدولي، الأنظار مرات عدة إلى”تحديات تواجه التعافي الاقتصادي في الأردن، ومن ضمنها خسائر المياه والكهرباء".



وكانت "مؤشرات خسائر المياه والكهرباء" التي حذر من تداعياتها ذلك التقرير، الصادر نهاية العام الماضي ونشرته "الغد" سابقا، جددت قلقا حينها، من قرب احتمالية أن يجري تعديل أو رفع أسعار المياه، بخاصة في ظل ربط بعض المراقبين لهذه القضية، بإصدار فاتورة شهرية للمياه في خطوة تمهد للرفع.



وأرجعت إستراتيجية قطاع المياه الجديدة في محورها حول الاستدامة المالية، مواجهة قطاع المياه الذي يعتمد بشكل كبير على الدعم التشغيلي والرأس مالي "عجزا ماليا مزمنا"؛ لأسباب لخصتها بـ"كون التعرفة والرسوم الأخرى، لا تكفي لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة، بل ومن النادر ما تغطي تكلفة التشغيل والصيانة"، مؤكدة ضرورة "تحسين الوضع المالي للقطاع، بهدف تعزيز معايير وجودة الخدمة، والكفاءة والحوكمة الرشيدة لقطاع المياه".



وفي تصريحات وزير المياه والري الأخيرة، فإنه "لا يوجد أي نية لرفع أسعار المياه على الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو السياحة والنية فقط لرفعها على الاستخدام المنزلي ولا قرار حتى الآن"، وفق الوزير، مشيرا إلى أنه "لا زيادة بتعرفة المياه على الشريحة الأولى من الاستهلاك وهي تشمل 29 % من المستهلكين".



إلى ذلك، كان النجار أشار إلى أن مديونية قطاع المياه ترتفع سنويا بواقع 200 مليون دينار، موضحا أن فاتورة الطاقة على المياه تصل إلى 160 مليون دينار سنويا وهي "فاتورة مرهقة"، مبيّنا أن فاتورة الطاقة ارتفعت 3 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية على قطاع المياه، فيما تتضمن استراتيجية المياه الجديدة تخفيض حجم الفاقد من المياه سنويا بواقع 2 %.

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