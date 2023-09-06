200 شكوى خطأ طبي وصلت لنقابة الأطباء

قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إن محاسبة الطبيب على الخطأ الطبي ليس جديدا في الأردن.



وأضاف الزعبي خلال ندوة بعنوان "قانون المسؤولية الطبية بين الواقع والطموح" أقامتها جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية في المستشفى التخصصي مساء أول من أمس، أن الفراعنة كانوا مهتمين في الطب وكان لديهم القانون الطبي المكتوب وتقيّدوا به أيضا. وأوضح أنه في حال ارتكاب أي خطأ من مقدّم الخدمة الطبية يتم محاسبته حسب القانون لديهم.



وأشار الزعبي إلى أنه حديثا، فإن قانون المسؤولية الطبية جاء ليربط بين الأنظمة والقوانين السابقة، وبات ضرورة ملحة.



ولفت إلى أن القانون ناقش الكثير من الأمور ومنها لجنة المعايير وتشكيل اللجنة الفنية وفرض العقوبات على المخالفين.



وأوضح الزعبي أن القانون صدر عام 2018 وبعد صدوره جرى تشكيل اللجنة الفنية العليا، مبينا أن نسبة الأخطاء الطبية في الأردن أقل من المعدل العالمي.



وبين أن عدد الشكاوى والأخطاء الطبية التي تصل إلى النقابة ووزارة الصحة والقضاء، قليلة، وصلت ما بين 150 إلى 200 شكوى في العام الماضي وهو أقل من المعدل العالمي.



وقال الزعبي إن الأخطاء الطبية تنقسم إلى نوعين، الأول هو أخطاء بسبب الإهمال في تقديم الخدمة الصحية، والثاني هو عدم المعرفة الكافية بإجراء الجراحة.



وأشار إلى أن النقابات الصحية الثلاث وهي الصيادلة والممرضين وأطباء الأسنان، شكلت لجنة مشتركة لوضع المعايير الخاصة بكل نقابة لتطبيق قانون المسؤولية الطبية.



وأوضح أن المادة 6 من القانون تحتاج للتطبيق عبر قواعد خاصة بكل نقابة، لافتا إلى أن هناك مواصفات يجب تطبيقها قبل تفعيلها ليتم تطبيق القانون بشكل سليم.



وقال: "أنا عضو في لجنة المعاير الطبية ووجدنا فيها صعوبة في وضع المعايير"، مشيرا إلى أن الإشكال الذي نقع فيه هو تشتت رفع الدعاوى بين القضاء أو النقابة أو اللجنة الفنية العليا.



وأشار الزعبي إلى أنه ومنذ تسلم مجلس النقابة مهامه، جرى تسجيل 5 شكاوى وصلت إلى النقابة.

بدوره، أكد أمين عام المجلس الصحي العالي السابق الدكتور محمد رسول الطراونة أن قانون المسؤولية عرّف الخطأ ولم يعرّف المضاعفة الطبية.



وأوضح الطراونة أن هناك مواد في القانون بحاجة إلى التعديل خلال استعراضه لمواد القانون وتعليماته.



وتناول في حديثه عن الصندوق ضد الأخطاء الطبية والصحية والاشتراكات فيه ومبالغ التعويضات وغيرها من الأمور.



وأكد الطراونة أن الخطأ الطبّي مصطلحٌ سيئ الذكر يزرع الهلع والصدمة في نفوس السامعين، لافتا إلى أنه ما إن يحصل خطأ طبي يتحوّل إلى مادة دسمة للإعلام الذي غالباً ما يتناوله بشكل "فضيحة" ويزجّ الطبيب في قفص الاتهام قبل الانتهاء من التحقيق. وقال: "لا يحق لأحد أن يصف عملاً بأنه خطأ إلّا القضاء".



وأشار الطراونة إلى أن مهنة الطب لا تخلو من بعض الأخطاء غير المتعمدة، وأن إمكانية حدوث بعضها أمر وارد في جميع المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الصحية وإن اختلفت صورها وأسباب حدوثها.



وأكد أن الأخطاء الطبية ليست بالموضوع الجديد، مبينا أن أول تقرير عن معهد الطب عن الأخطاء الطبية في الولايات المتحدة الأميركية صدر عام 2000 والذي تضمّن إحصائية لعدد الأشخاص الذين يتوفون سنويا نتيجة الأخطاء الطبية التي يمكن تفاديها وقد وصل عددهم من 44 ألفا إلى 98 ألفا سنويا.



وشدد على أن الخطأ الطبي وفقا لقانون المسؤولية الطبية هو "أي فعل أو ترك أو إهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة في بيئة العمل المتاحة".



وبين الطراونة أن من أكثر الأسباب شيوعا للخطأ الطبي، هو ضعف التواصل بين الكوادر الطبية وعدم توفر المعلومات الدقيقة عن المريض أو عدم فحص المريض وتقييم حالته بشكل جيد.

اقرأ المزيد :

قرار مجلس نقابة الأطباء والبعد القانوني



