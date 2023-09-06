سيناريو سنوي: موازنات البلديات تحت رحمة المصادقة

يتكرر سيناريو تأخر المصادقة على الموازنات المالية للبلديات في كل عام، في وقت وصل فيه الإنفاق على الحسابات المكشوفة لملايين الدنانير، بحسب تقديرات بنك تنمية المدن والقرى.



هذا الأمر ليس وحده الذي يتصدر المشهد على واقع البلديات في المملكة بل إن "التأخر في صرف عوائد المحروقات، وتحويل المخصصات المالية من رسوم تراخيص المركبات والمخالفات بات يؤرق العديد من البلديات"، على حد قول بعض رؤسائها.



ومن أجل الاستدلال على أسباب التأخر بالمصادقة على موازنات البلديات حاولت "الغد" التواصل أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية د. نضال أبو عرابي أكثر من مرة لكنها لم تتمكن من الحصول على رد.



ولم تصادق لغاية هذه اللحظة وزارة الإدارة المحلية على الموازنة المالية لبلدية الكرك الكبرى، البالغة 14.5 مليون دينار، نتيجة "البيروقراطية" المتبعة فيها، بحسب رأي رئيس بلدية الكرك الكبرى م. محمد المعايطة.



وهذا الأمر بالنسبة للمعايطة لا "يعتبر أمراً جللاً لأن المصادقة على الموازنات لا تعني أن البلدية ستحصل على الأموال المقرة ضمن بنودها، بل أن التأخير والمماطلة بدفع المخصصات المالية يتصدر المشهد في كل عام".



وقال لـ"الغد " إن "الدفعات المالية من عوائد المحروقات، ورسوم تراخيص المركبات لم تُحول كاملاً لغاية الآن، بل أرسل جزء بسيط منها من قبل الحكومة".



وبين أن "البلدية تُنفق على المشاريع والأنشطة الخاصة بها من المنح الخارجية التي ترد لها من مختلف المؤسسات والجهات الدولية".



وأما ما يتعلق بأجور العاملين، وعوائد المحروقات في البلدية فإنها "تُدفع من مبالغ الحسابات المكشوفة التي قاربت حجم الموازنة المالية، إذ وصلت لنحو 14 مليون دينار" على حد قوله.



ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن "العجز المالي للبلدية الذي يشتمل الحسابات المكشوفة، والفوائد المترتبة عليها وعلى القروض كذلك يفوق المرصود في الموازنة المالية".



ووفق تصريحات سابقة لوزير الإدارة المحلية ونائب رئيس الوزراء توفيق كريشان فإن "فوائد الحسابات المكشوفة تُقدّر بحوالي (14) مليون دينار".



وأشار الى أن "الظروف المالية الصعبة للمواطنين لا يُمكن معها تحصيل الذمم المالية المترتبة عليهم لصالح البلدية كذلك".



وما تزال "بلدية عجلون تنتظر المصادقة على موازنتها المالية، المقدرة بنحو عشرة ملايين دينار، بعد أن أعدتها وفقاً للتعليمات الخاصة بإعداد الموازنات"، وفق رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول.



ويبلغ حجم الإيرادات من الموازنة التقديرية حوالي 4.5 ملايين دينار، ونحو ستة ملايين دينار مخصصة للنفقات، في حين أن العجز المالي للبلدية وصل لـ11 مليون دينار، بحسبه.



وقال لـ"الغد" إن "كافة الإيرادات المتأتية للبلدية تُنفق لتنفيذ المشروعات المختلفة، الى جانب الاعتماد كذلك على الحسابات المالية المكشوفة، والذي يقدر حالياً بقيمة سبعة ملايين دينار".



ولكن تكمن المشكلة، برأيه في "تغول أمانة عمان الكبرى على البلديات لكونها لا تُحول كامل المبالغ المتأتية من عوائد المخالفات وتراخيص المركبات لبنك تنمية المدن والقرى".



كما أن "وزارة المالية لا تُحول كذلك عوائد المحروقات المخصصة للبلديات الى بنك تنمية المدن والقرى، والتي تعد من بين المشكلات المالية لـ100 بلدية في المملكة".

وتمكنت بلدية "عجلون من الحصول على نحو مليون دينار من وزارة الإدارة المحلية كدعم لشراء آليات، وسداد فواتير كهرباء وغيرها"، تبعاً له.



ومن أجل تحصيل المبالغ المترتبة على المواطنين لصالح البلدية فإن "قراراً صدر من مجلسها يسمح لأي فرد بدفع 25 % من القيمة الإجمالية للمبلغ، على أن تُقسط باقي الأموال على فترة زمنية تتراوح ما بين 12 - 24 شهراً"، كما ذكر الزغول.



على أن بلدية مأدبا الكبرى تمكنت من الحصول على مصادقة وزارة الإدارة المحلية على موازنتها السنوية البالغة حوالي 16 مليون، ودون أن تتضمن أي عجز مالي، وفق رئيسها عارف الرواجيح.



وقال الرواجيح لـ"الغد" إن "البلدية اعتمدت في الإنفاق بالحصول على منح خارجية من مختلف المؤسسات الدولية، بعد أن أعدت خطة استراتيجية لأربع سنوات تتضمن احتياجات المجتمع المحلي".



وبين أن "حصة البلدية من عوائد المحروقات تبلغ نحو 2.5 مليون دينار، ولكنها لا تعتبر مبالغ كبيرة، في وقت يتم فيه التغول على الحقوق المالية للبلديات من مختلف الجهات".



وكان الوزير توفيق كريشان أكد سابقاً أن الوزارة "وضعت خِطة لتعافي البلديات من مديونيتها، التي تبلغ حالياً حوالي 350 مليون دينارٍ وبشكل تدريجي، من خلال خطواتٍ عملية تهدف إلى خفضها لـ100 مليون دينار خلال العامين القادمين.

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