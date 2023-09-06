اطلعت لجنة السلامة والتوعية المرورية في مجلس أمانة عمان برئاسة إياد الحواري، اليوم الأربعاء، على أبرز تعديلات قانون السير الذي سيدخل حيز التنفيذ صباح الثلاثاء المقبل الموافق 12 أيلول/ سبتمبر الحالي، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم وريكات.



وقال رئيس شعبة سير العاصمة العقيد محمد الخنان، خلال لقاء عقد في منطقة زهران، إن القانون يهدف إلى تحقيق الردع العام للحد من الحوادث المرورية التي كان حصيلتها العام الماضي 170 ألف حادث نجم عنها 562 وفاة.



وأشار الخنان إلى أن القانون يهدف إلى رفع سوية التزام السائق على الطريق العام، وأن القانون سيصدر بموجبه نظام وتعليمات لتنظيم الشان المروري، وأن الأثر المأمول هو تحقيق السلامة العامة على الطرق من خلال خفض الحوادث وبالتالي إحداث انسيابية للحركة المرورية.



من جانبه، أكد الوريكات أن القانون لم يصدر فقط للنظر في العقوبات وإنما لتطوير كافة أوجه المنظومة المرورية، وأن مدخلات السلامة العامة على الطرقات تتطلب مراجعة القوانين والأنظمة وهو ما تطلب تعديل القانون .



وبين أن قانون السير مر عليه 15 عاما (2008-2023) وأن هذا القانون ستصدر بموجبه كثير من الأنطمة والتعليمات التي تتعلق بالتراخيص وإجراءات جديدة وأن المعطيات للسنوات الأخيرة والمسببات الرئيسية للحوادث ارتأت أن يكون هناك أولوية لبعض المخالفات وتغليظ العقوبات عليها .



من جانبه، عرض مدير عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الجدوع إجراءات الأمانة المتخذة بخصوص قانون السير، لافتا إلى المباشرة بتخطيط ممرات المشاة وعمل حملات لتخطيط ممرات المشاة عند المدارس .



وأشار إلى وجود 197 إشارة ضوئية في عمان وحوالي 132 جسر مشاة، لافتا إلى أن كبسات عبور المشاة عند الإشارات الضوئية فعالة.



وكشف أن الأمانة أعطت صفة الاستعجال لجسري المحطة والسابع وسيتم قريباً حفر قواعدها وتركيبها، وأنه تم تجهيز عطاء لتركيب جسر مشاة في صويلح وسيطرح قريباً .



وأشار إلى أن الأمانة بخصوص كاميرات المراقبة وضمن مشروع المدينة الذكية قامت بطرح رسائل اهتمام وسيكون بدايات تطبيقه في منطقتي زهران والعبدلي بالإضافة إلى المحاور الرئيسية وعددها 43 محورا داخل عمان .



وتابع أن مشروع المدينة الذكية سيوفر كاميرات مراقبة من شأنها تعزيز دور قانون السير، وأنه لن يكون هناك مجال لارتكاب أي مخالفة سير دون رقابة .



وأكد رئيس وأعضاء اللجنة تثمينهم لكافة الجهود المبذولة لإخراج هذا القانون لحيز الوجود بما يخدم المنظومة المرورية وحفظ السلامة العامة على طرقات المملكة، مشددين على أن الحوادث المرورية تتطلب قانونا رادعا يخدم الصالح العام والسلامة المرورية .

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