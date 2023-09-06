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الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس خريف 2023

9/6/2023 2:28:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أشارت التنبؤات العددية خلال شهر أيلول/ سبتمبر الحالي إلى أن المجاميع المطرية ستكون حول معدلاتها الشهرية في أغلب مناطق المملكة، بحسب مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

وقال آل خطاب: يتوقع أن تكون درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بنحو (1.0-1.5) درجة مئوية، في حين ستكون درجات الحرارة في المناطق الشرقية والجنوبية أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.5-2.0) درجة مئوية.

وأضاف أن التنبؤات العددية لشهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل تشير إلى أن مجاميع الأمطار ستكون أعلى من معدلاتها الشهرية بنسب تتراوح بين 10%-40% في المناطق الشمالية والوسطى والشمالية الشرقية من المملكة، فيما يتوقع أن تكون مجاميع الأمطار أعلى من معدلاتها العامة في باقي المناطق بحيث تتراوح بين 50%-70% وبخاصة في المناطق الجنوبية.

وأوضح أن هذا مؤشر إلى نشاط امتداد منخفض البحر الأحمر على المناطق الجنوبية، كما يتوقع أن تكون درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بنحو (1.0-1.5) درجة مئوية، في حين ستكون درجات الحرارة في المناطق الشرقية والجنوبية أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (2.0-1.5) درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالتنبؤات العددية الفصلية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر للعام 2023، بين آل خطاب أنها تشير إلى أن مجاميع الأمطار من المتوقع أن تكون حول معدلاتها الشهرية في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، فيما تكون أعلى بنسب تتراوح بين 10%-30% في باقي المناطق، كما يتوقع أن تكون درجات الحرارة في عموم المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.0-1.5) درجة مئوية.



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