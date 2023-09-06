أيام قليلة وتدخل "تعديلات السير"، حيز التنفيذ، وهو القانون الذي دار حوله الكثير من النقاشات بشأن تغليظه للعقوبات بحق المخالفات المرتكبة.



أحد النقاط المهمة في القانون المعدل، هو إعفاؤه للسائق من المسؤولية الجزائية في حال حوادث الدهس للمشاة الذين يقطعون الطرقات من غير الأماكن المخصصة.









وكانت هذه المسألة مثار قلق في السابق وسط مطالبات بتعديلها، إذ كان المشاة معفيون بشكل تلقائي من تحمل المسؤولية في حال وقوع الحادث.



وقبل التعديل، كان قانون السير يحمل السائقين المتسببين بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة المسؤولية الجزائية دون النظر بحقيقة المتسبب الرئيس لوقوع الحادث إذا ما كان السائق أم المشاة، وفق ما جاء في المادة 27 والتي طالها التغيير.



ما الذي تغير إذن؟



التعديل طال المادة 27 من القانون الأصلي، والذي أضيف للمادة 12 من القانون المعدل على النحو التالي:

"تعدل المادة (27) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرتين (ب)و( ج) إليها بالنصيين التاليين:



ب-1- للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي للنزول بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا وافيا.



2- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالاسقاط إذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون.



ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا إذا كان الحادث قد نجم عن فعل المتضرر وكان هذا الفعل هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.















المسؤولية الجزائية تسقط المدنية

من جهتهما، اتفق محاميان على أن المادة (12) من التعديل الجديد للمادة (27) من القانون الأصلي؛ تسقط المسؤولية الجزائية والمدنية عن السائق إذا كان الحادث قد نجم عن فعل المتضرر -أي المشاة - وكان هذا الفعل هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.



وشرح المحامي أحمد السواعي، التعديل الجديد بالقول، إنه هناك قاعدة قانونية تؤكد أن الجزائي يعقل المدني، بمعنى أنه إذا لم يلاحق السائق جزائيًا، فلا مسؤولية آخرى تلاحقه سواء مدنية أو عشائرية (جاهات، عطوات، إلزامية علاجه بالمستشفى).



وحول إن كان الحادث متعمدًا، أو مقصودًا، أضاف السواعي لـ"الغد"، أن المعني في هذه الحالة هو قانون العقوبات وليس قانون السير.



بدوره، أكد نقيب المحامين الأسبق، مازن إرشيدات، أن إسقاط الجرم الجزائي لا يلزم السائق أي تبعات مالية أو عشائرية، إلا أن المجتمع الأردني عشائري بطبعه وقد يلتزم السائق في نوع من هذه التبعات بطريقة أو بأخرى.



وحول إن كان الحادث متعمدًا، أو مقصودًا، أجاب إرشيدات في تصريح لـ"الغد"، إن رقباء السير قادرون على تحديد ذلك، كونهم يخضعون لدورات مرورية مكثفة في هذا الجانب، إضافة إلى كونهم خبراء مروريين.



وأشار إلى أن المخطط المروري للحادث المعروف باسم "الكروكة" الذي يقدمه الرقباء معتمد لدى المحاكم.



