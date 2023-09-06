نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل

نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل
التاريخ
9/6/2023 2:28:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام المعدِّل انسجاماً مع حوكمة ومأسسة عمليَّات متابعة وتقييم الأداء الحكومي؛ تنفيذاً لأولويات البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك من خلال إنشاء وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي، ووحدة الأمن السيبراني ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
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