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إحالة المفوض في الطيران المدني خالد عربيات إلى التقاعد

9/6/2023 2:28:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إحالة المفوَّض في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم الطَّيران المدني خالد أحمد عربيَّات إلى التَّقاعد.



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