إحالة المفوض في الطيران المدني خالد عربيات إلى التقاعد

إحالة المفوض في الطيران المدني خالد عربيات إلى التقاعد
التاريخ
9/6/2023 2:28:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قرر مجلس الوزراء في
جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إحالة
المفوَّض في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم الطَّيران المدني خالد أحمد عربيَّات إلى
التَّقاعد.
MENAFN06092023000072011014ID1107020979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.