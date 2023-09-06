قرارات مجلس الوزراء
التاريخ
9/6/2023 2:28:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون الأردنيَّة لسنة 2023م؛ بهدف استحداث وحدات إداريَّة جديدة ودمج أخرى؛ بما يضمن حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء والإنتاجيَّة، وتخفيض النَّفقات الماليَّة.
ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص مؤسَّسات خدمات الرِّعاية الصِّحيَّة المنزليَّة لسنة 2023م؛ وذلك لتنظيم عمل المؤسَّسات المرخَّصة لهذه الغاية.
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