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قرارات مجلس الوزراء

9/6/2023 2:28:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون الأردنيَّة لسنة 2023م؛ بهدف استحداث وحدات إداريَّة جديدة ودمج أخرى؛ بما يضمن حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء والإنتاجيَّة، وتخفيض النَّفقات الماليَّة.

ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص مؤسَّسات خدمات الرِّعاية الصِّحيَّة المنزليَّة لسنة 2023م؛ وذلك لتنظيم عمل المؤسَّسات المرخَّصة لهذه الغاية.



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